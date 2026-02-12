Рейв System108, симфонии Бетховена и кино от «Чертовщины»: чем заняться в Нижнем с 13 по 15 февраля

Идем на вечеринку в ЦЕХе * от самого эксцентричного лейбла страны (впервые в Нижнем!), пьем чай с лечебными помадками под истории о любви в самой красивой аптеке города, говорим на английской (!) о моде и стиле эпохи барокко в Арсенале, изучаем наив в «Буфете» и метамодерн в НГХМ. А после – дрейфуем «по краям города» с уличными художниками, идем на открытый сеанс живописи в «Рекорде» (будем присутствовать при создании картины) и вспомним в «Тихой» счастливые времена с помощью почти настоящего холодца и советского сервиза.