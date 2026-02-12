Рейв System108, симфонии Бетховена и кино от «Чертовщины»: чем заняться в Нижнем с 13 по 15 февраля

Идем на вечеринку в ЦЕХе * от самого эксцентричного лейбла страны (впервые в Нижнем!), пьем чай с лечебными помадками под истории о любви в самой красивой аптеке города, говорим на английской (!) о моде и стиле эпохи барокко в Арсенале, изучаем наив в «Буфете» и метамодерн в НГХМ. А после – дрейфуем «по краям города» с уличными художниками, идем на открытый сеанс живописи в «Рекорде» (будем присутствовать при создании картины) и вспомним в «Тихой» счастливые времена с помощью почти настоящего холодца и советского сервиза.
Открытый сеанс живописи Екатерины Глазуновой в «Рекорде»
13 февраля в 18:00 художник и куратор выставки «Все это – цирк» Екатерина Глазунова проведет открытый сеанс живописи. Для автора это не перформанс в привычном смысле, а внутренний эксперимент – исследование того, как меняется художественный жест в условиях «со-присутствия», когда работа рождается на глазах у зрителя. Сама выставка работает до конца этой недели. В экспозиции более 70 работ 20 художников из разных городов и стран, которые исследуют тему цирка.
0+
Экскурсия на английском языке «Бархат, кружево и жемчуг» в Арсенале
13 февраля в 18:30 в Арсенале пройдет интерактивная экскурсия на английском языке по выставке «Вечное барокко. Из XVII в XXI век». Вместе с ведущим специалистом культурно-просветительского отдела музея Анастасией Лаврентьевой будем говорить о моде, стиле и визуальных кодах эпохи барокко, а параллельно повышать уровень владения языка.
12+
Симфонии Бетховена в исполнении La Voce Strumentale в Пакгаузах
Оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением главного дирижера Дмитрия Синьковского открывает цикл симфоний Людвига ван Бетховена. Первый концерт цикла пройдет 13 февраля в 19:00 в Пакгаузах. Программа цикла (который будет исполнен в Нижнем впервые) выстроена так, чтобы в каждом концерте соседствовали известные и редко исполняемые симфонии, благодаря чему оркестр вступает в диалог с широкой аудиторией и одновременно приглашает к более внимательному и вдумчивому прослушанию. В программе первого концерта симфония № 1 и симфония № 3.
12+
Экскурсия Якова Хорева по выставке «Вещи, которые приносят счастье» в «Тихой»
14 февраля в 16:00 в «Тихой» смотрим на «Вещи, которые приносят счастье». Вместе с художником Яковым Хоревым разберем ностальгический проект Алексея Старкова, подвергшего деконструкции коллективные воспоминания через различные артефакты прошлого, продолжив исследование «найденной» любительской фотографии. Посещение по записи.
12+
Рейв от System108 в ЦЕХе *
14 февраля в 21:00 идем на первую в Нижнем вечеринку от одного из самых неординарных электронных лейблов страны! В программе: фьюче-бейс от Biicla, переосмысленный хаус 1990-х от DJ STONIK1917, минимал от Dominique Mara, томная электроника от FRAUKRAUZE, ломанные ритмы от Wasta, эклектика от Mashkov, холодный EBM от Kovyazin D и мощное аудио-путешествие от Errortica.
18+
Театрализованное представление в «Доме Эвениуса»
14 февраля в 14:00 и 16:00 хозяин дома на Студеной, провизор Николай Эвениус, рассказывает об истории аптекарского дела в России, открытии первой в Нижнем аптеки и легендарных «лечебных» помадках. Обязательно будет чаепитие на травах и загадывание желаний в интерьерах 19 века. За чаем аптекарь расскажет истории о влюбленных из прошлых столетий и обратит внимание на сюжет картины художника Михаила Нестерова «За приворотным зельем» 1888 года. А еще устроит небольшую викторину по фрагментам из произведений о любви того времени.
6+
Показ фильма Brodilka в Cg+
15 февраля бредем в студию Cg+, чтобы выяснить «как выглядят прогулки по краям города». В Called a Garment устраивают премьерный показ фильма Brodilka – визуального путешествия по заброшенным пространствам, уличному искусству и повседневной жизни художников. Фильм создан командой проекта «Чертовщина» (художников Никита Этогде и Никита Мера) в коллаборации с Ильей A0OMI. В съемках приняли участие команда Muflons и граффити-райтеры из разных городов России. Показ пройдет в два захода в 17:00 и 18:00. После смотра запланирована дискуссия с авторами.
16+
Выставка Маши Маркевич в «Буфете»
15 февраля в 18:00 Маша Маркевич представит свою первую выставку в стилистке визуальной автобиографии на стыке исповедального дневника и сюрреалистического высказывания. В центре ее работ – телесность, уязвимость и взросление без романтического флера. Художница работает в эстетике «нового наива». Нарочито простая форма здесь становится способом говорить о сложном и интимном напрямую, без дистанции между автором и зрителем. Сюрреалистические деформации, символы и антропоморфные объекты складываются в личный миф – магический реализм, выросший из реального опыта.
16+
Выставка «Русские метамодернисты» в НГХМ
На этой неделе в НГХМ открылась новая экспозиция, объединенная темой стремления уйти от цинизма постмодерна и вернуть искусству искренность, ясный визуальный язык и философскую глубину. В экспозиции экологические, социальные, философские и личные сюжеты художников-метамодернистов. Например, космический мусор и осьминог Octo-Pax, ставший символом очищения околоземной орбиты, и зарисовки исчезающих деревень, которые остались только в виде точек на карте.
6+
