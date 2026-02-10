«Не снимает для глянца. Не приукрашивает. Документально фиксирует действительность, не выставляя себя на первый план»

Смотрим кадры Александра Фурсова в РМФ, который более 40 (!) лет ведет фотохронику настоящего Русского Севера.
Памятники древнерусского зодчества, остатки крестьянского уклада, нетронутого цивилизацией, суровые снаружи, но разговорчивые и гостеприимные местные, богатая, хоть и скромная, природа – «профессиональный фотолюбитель» Александр Фурсов с 1980-х исследует маленькие деревушки и поселения Карелии, Архангельской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей в попытках запечатлеть реальный Русский Север.
Настоящий север ищут не в музеях, за ним надо ехать в глушь и исследовать медвежьи углы. Каждая фотография – история, краткая или развернутая, раскрывающая жизненное пространство в трех главных его измерениях: человек, природа и архитектура – их совместное творение. Они и рисуют перед нами смиренномудрое величие Русского Севера.
В экспозиции более 60 фотографий, отпечатанных лично автором в технике бром-серебряной печати. Александр обращает особое внимание на самые мелкие детали, которые помогают отразить эмоциональное состояние, и любит живые истории:
Деревушка Подрадье представляла собою в марте 1986-го года десятка три старых крохотных избушек с подслеповатыми оконцами, большей частью уже нежилых. Посреди деревни бегали несколько пацанов и девчонка лет десяти.
– Привет, ребятня! – Сколько вас здесь, оказывается! Откуда вы?
– Нас на каникулы домой отпустили, а так мы в интернате живем. Только он один здесь постоянно, – ответила за всех бойкая девчонка и ткнула чумазым пальцем в самого маленького из компании. Паренек выступил вперед и заулыбался до ушей, показывая редкие и здоровенные, как совковые лопаты, зубы. Остальные захихикали.
– Придурошный он, вот в школу и не ходит, – пояснила девчонка.
– А как тебя зовут? – спросил я мальчишку.
– И-ы-я! – ответил парень, сделав над собой усилие, и заулыбался еще шире.
– Витя – перевела девочка.
– Он все время лыбится, – вступил в разговор один из мальчишек, – я в него снежком кинул, шапку сбил, а она в лужу упала. Он шапку-то из лужи поднял, на голову надел, дак вода за шиворот текет, а Витька стоит и опять лыбится, псих!
Попрощавшись с детворой, я побрел по раскисшей дороге дальше, гадая о дальнейшей судьбе юных обитателей затерянной среди лесов северной деревушки. Казалось, время уже обесцветило здесь все что можно. Единственным ярким пятном мне виделась улыбка Витьки – безнадежного деревенского дурачка.
Каждое лето будущий фотограф проводил в экспедициях с родителями-геологами: «Ген непоседливости и охоты к перемене мест перешел ко мне. Я стал ездить в разные концы большой страны, прихватив с собой старенький отцовский «Зоркий» с мутноватым объективом и застревающим на полпути затвором». Потом учился ремеслу в московском фотоклубе «Новатор» – Гарварде для советских фотографов, а в «свободное плавание» ушел в 1991-м году и Север снимал по большей части как фотолюбитель. Сейчас Александр – член Союза фотохудожников России, уважаемый автор, выпустивший несколько книг, в том числе про Русский Север.
Слово «фотолюбитель» характеризует не любительский подход к фотографии Александра Фурсова, а его любовь к ней. И вот эта любовь к фотографии и огромная любовь к уходящей (а в некоторых местах уже и ушедшей) натуре Русского Севера встречается в каждой работе, представленной на выставке. Он практически сливается с Севером, становясь его частью. Не снимает для глянца. Не приукрашивает. Документально фиксирует действительность, не выставляя себя на первый план. Поэтому и Север на его фотографиях получился таким настоящим.
Когда: до 1 марта
Где: Русский музей фотографии, Пискунова, 9А
