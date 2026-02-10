«Не снимает для глянца. Не приукрашивает. Документально фиксирует действительность, не выставляя себя на первый план»

Деревушка Подрадье представляла собою в марте 1986-го года десятка три старых крохотных избушек с подслеповатыми оконцами, большей частью уже нежилых. Посреди деревни бегали несколько пацанов и девчонка лет десяти.

– Привет, ребятня! – Сколько вас здесь, оказывается! Откуда вы?

– Нас на каникулы домой отпустили, а так мы в интернате живем. Только он один здесь постоянно, – ответила за всех бойкая девчонка и ткнула чумазым пальцем в самого маленького из компании. Паренек выступил вперед и заулыбался до ушей, показывая редкие и здоровенные, как совковые лопаты, зубы. Остальные захихикали.

– Придурошный он, вот в школу и не ходит, – пояснила девчонка.

– А как тебя зовут? – спросил я мальчишку.

– И-ы-я! – ответил парень, сделав над собой усилие, и заулыбался еще шире.

– Витя – перевела девочка.

– Он все время лыбится, – вступил в разговор один из мальчишек, – я в него снежком кинул, шапку сбил, а она в лужу упала. Он шапку-то из лужи поднял, на голову надел, дак вода за шиворот текет, а Витька стоит и опять лыбится, псих!

Попрощавшись с детворой, я побрел по раскисшей дороге дальше, гадая о дальнейшей судьбе юных обитателей затерянной среди лесов северной деревушки. Казалось, время уже обесцветило здесь все что можно. Единственным ярким пятном мне виделась улыбка Витьки – безнадежного деревенского дурачка.