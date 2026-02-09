Хранитель праздника с гирляндой и Почаинская, дремлющая под пледом

Художник

На крыше дома сидит персонаж, который вешает на стоящую напротив ель новогоднюю гирлянду. Внизу, на снегу, видны его следы. Идея возникла во время одной из ночных прогулок по Нижнему Новгороду с женой. Я сфотографировал это место, и только спустя несколько лет вернулся к нему в разработке эскиза. Продумывая новую картину, я хотел создать работу с новогодним настроением. Вернувшись к локации, я обратил внимание на огромную ель рядом с домом, именно тогда и появилась идея персонажа-хранителя праздника.

Как и во многих других работах, в качестве героя я использовал собственный образ, отснял себя в нужном освещении, чтобы затем добавить в эскиз. Масляные слои накладываются тонко и полупрозрачно, благодаря чему достигается эффект внутреннего свечения. Здесь белый грунт проглядывает изнутри, при этом возникает ощущение, что картина светится. Эта работа скорее про настроение, чем про сложный смысл. Мне близка работа с гиперболизированными героями, они напоминают своеобразных блюстителей порядка. Здесь персонаж окутывает двор и дом своей заботой.