Хранитель праздника с гирляндой и Почаинская, дремлющая под пледом

Смотрим на зимний Нижний Андрея Оленева, который едва успевает запечатлевать на своих картинах исчезающие дома старого города.
Хоккеисты проверяют лед на застывшей Волге, рыбаки пытаются собрать улов из-под асфальта Ямской Слободы, в то время как по заснеженной Лыковой дамбе тянется караван навьюченных собак.
Андрей пишет в технике мистического реализма, помещая вымышленный сюжет в реальный городской контекст, но зачастую стремительно и безвозвратно меняющийся, как в его работе «Забытый на улице Семашко». Изображенное здесь здание огородили забором и снесли буквально через несколько недель после того, как художник сделал фото (схожая судьба и у других домов-героев цикла «Смена декораций»). Готовя эскиз, Андрей фотографировал свою собаку Кита в разных ракурсах, чтобы он органично вписался в локацию, став своего рода прообразом дома. Свет лампы (которой в реальности не было) художник добавил позднее – как единственный источник надежды на светлое будущее.
Андрей Оленев
Художник
Картина является частью большой серии «Смена декораций», в рамках которой я обращался к образам увядающих дворов Нижнего Новгорода, аккуратно дополняя их сюжетами. У собаки можно заметить поводок, лежащий на земле, – деталь, указывающую на утрату хозяина и усиливающую ощущение покинутости. Работа выполнена на дереве в технике, отсылающей к приемам старых мастеров. Мне близка работа с этим материалом, в том числе из-за богатой деревянной архитектуры Нижнего. При этом эта картина одна из немногих в серии, где изображен не деревянный дом, а типовое здание, которое можно встретить в разных уголках России. Главный герой тиражного лайтбокса «С наступлением ночи» бережно укутывает улицу Почаинскую огромным пледом, защищая ее от холодов с наступлением ночи. Во время одной из вечерних прогулок вдоль кремля я обратил внимание на то, как выглядит Почаинский овраг. В тот момент сразу стало понятно, что с этой локацией хочется поработать, она подсказала образ и настроение будущей картины.
Лайтбокс был создан полностью вручную: художник написал и оцифровал акварельную иллюстрацию, собрал деревянный короб, а внутрь поместил фонарь. Эта работа, кстати, самая любимая у автора из всех тиражных. Другой двор, расположенный на улице Генкиной, стал пространством для композиции на картине «Гирлянда».
Андрей Оленев
Художник
На крыше дома сидит персонаж, который вешает на стоящую напротив ель новогоднюю гирлянду. Внизу, на снегу, видны его следы. Идея возникла во время одной из ночных прогулок по Нижнему Новгороду с женой. Я сфотографировал это место, и только спустя несколько лет вернулся к нему в разработке эскиза. Продумывая новую картину, я хотел создать работу с новогодним настроением. Вернувшись к локации, я обратил внимание на огромную ель рядом с домом, именно тогда и появилась идея персонажа-хранителя праздника.
Как и во многих других работах, в качестве героя я использовал собственный образ, отснял себя в нужном освещении, чтобы затем добавить в эскиз. Масляные слои накладываются тонко и полупрозрачно, благодаря чему достигается эффект внутреннего свечения. Здесь белый грунт проглядывает изнутри, при этом возникает ощущение, что картина светится. Эта работа скорее про настроение, чем про сложный смысл. Мне близка работа с гиперболизированными героями, они напоминают своеобразных блюстителей порядка. Здесь персонаж окутывает двор и дом своей заботой.
Комментарии (0)