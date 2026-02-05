Оммажи Малевичу, фотосюрреализм из Сургута и жаккард с бахромой от Вышки

Ключевой экспонат монохромного стенда Школы дизайна НИУ ВШЭ – ковёр «The Future is Art» от Игоря Гуровича (известного дизайнера, художника-графика и академического руководителя HSE ART AND DESIGN SCHOOL INTERNATIONAL).

Работа выполнена в технике жаккардового ткачества с характерной бахромой по краям. Центральным элементом композиции является классическая женская фигура в античных драпировках, заимствованная из академической живописи, которая служит связующим звеном между прошлым и будущим искусства. Вокруг неё разворачивается сложная система визуальных знаков: архитектурные элементы конструктивизма, геометрические символы (глаз в круге, абстрактные формы), фрагменты урбанистических пейзажей. Этот ковёр был создан специально к 13-летию Школы дизайна НИУ ВШЭ. Саша Аркашин представит серию работ Radical Fantasy, включающую в себя серию шелкографических постеров и короткий анимированный ролик. Серия работ «Гены доброты» от Алексея Пузанова – эмоциональный центр стенда – 5 полотен о трансформации через родительство.