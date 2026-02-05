Оммажи Малевичу, фотосюрреализм из Сургута и жаккард с бахромой от Вышки

Продолжаем путешествовать по «АРТ МИРу»
Среди 398 (!) участников международной выставки нашли Ольгу Круглову, нижегородскую художницу, иллюстратора и психолога, она здесь представляет 14 терапевтических картин, объединенных темой «Путешествие сквозь» – сквозь время, пространство, ситуации.
Ольга Круглова
художница
«Путешествие сквозь» – центральное полотно экспозиции, давшее название стенду. Оно о внутреннем пути женщины навстречу истинной Себе, формирующем окружающее ее пространство. «Розовый единорог» – картина о силе веры в волшебство, помогающей преодолевать сложности этого порой сурового мира. «Кит» – о внимательном наблюдении, которое позволяют чуткому созерцателю заметить то, что не поддается суетливому взору и открыть порталы в скрытые глубины вселенной.
Денис Петруленков, художник из Смоленска, привез авторский проект «Кубическая сила». Здесь и оммаж Казимиру Малевичу в «Сенокосе», и ящики с водкой в акварели «Русская», и арт-объект «Бананы».
Африканский колорит передает в серии работ «Земля Суахили. Кения» Мария Колыванова (Пермь, Москва), посетившая континент в 2017-ом для участия в международном пленэре.
Еще видели сюрреалистичные снимки (портрет девушки под названием «Яйцо Фаберже», например) фотографа Павла Куна (Сургут) из топ-10 лучших портретистов по версии международного конкурса «35 AWARDS».
Заслуженный художник России Елена Ненастина из Каменск-Уральского работает в жанре живописно-пластического реализма. На выставку она приехала с картинами, в которых «Песня звучит» и слышны «Ритмы музыки».
Работы московского фотографа и художника Александра Куликова (Peshe) – эклектическое смешение стилей и жанров (живописи, графики, коллажей, дизайна и других категорий визуального искусства), эксперименты с текстурами и эффектами (например, в его «Сне коклюшки» угадываются кружевные облака, леса, луга и реки). Также автор создает оммажи известным полотнам и скульптурам.
Александр Куликов (Peshe)
фотограф и художник
На «АРТ МИР» я привез, например, коллажные работы «Трэпс» с граффити, собакой и колонной и «Литуус гудящий» (этрусский медный духовой инструмент) на фоне лица азиатской девушки. Я фотографирую скульптуры и фрагменты картин известных авторов и даю этим работам новую интерпретацию, такие оммажи-коллажи. Мне интересно работать в самых разных направлениях, будь то эклектика, новое барокко, ар-деко или академическое искусство.
Такой же синтез стилей и направлений предпочитает и нижегородская художница Марина Полякова, чьи работы насыщены знаками, линиями, цветовыми пятнами, свой стиль автор определила как «эмоциональный декоративизм».
Знакомимся с живописным проектом «Сад следит за своими птицами» Ольги Молчановой-Пермяковой из Перми (вместе с Александрой Гутиной), состоящий из чувственных и невесомых символических картин-аллюзий.
Тоже птицы, только уже на картине «Наш шансон» Валерия Багаева (творит в технике фантастического реализма) обосновались в старом пальто и наблюдают, как маленькие человечки осваивают аккордеон.
Ключевой экспонат монохромного стенда Школы дизайна НИУ ВШЭ – ковёр «The Future is Art» от Игоря Гуровича (известного дизайнера, художника-графика и академического руководителя HSE ART AND DESIGN SCHOOL INTERNATIONAL).
Работа выполнена в технике жаккардового ткачества с характерной бахромой по краям. Центральным элементом композиции является классическая женская фигура в античных драпировках, заимствованная из академической живописи, которая служит связующим звеном между прошлым и будущим искусства. Вокруг неё разворачивается сложная система визуальных знаков: архитектурные элементы конструктивизма, геометрические символы (глаз в круге, абстрактные формы), фрагменты урбанистических пейзажей. Этот ковёр был создан специально к 13-летию Школы дизайна НИУ ВШЭ. Саша Аркашин представит серию работ Radical Fantasy, включающую в себя серию шелкографических постеров и короткий анимированный ролик. Серия работ «Гены доброты» от Алексея Пузанова – эмоциональный центр стенда – 5 полотен о трансформации через родительство.
А еще на «АРТ МИРе» можно найти работы 17-летний нижегородского художника с аутизмом Данила Ваулина, который начал рисовать в 4 (!) года, преодолевая страх испачкаться красками. Он плохо владеет речью и разговаривает с миром через яркие произведения, на которых часто изображены люди, раскрывая таким образом тайны своего сознания.
Когда: до 8 февраля
Где: Нижегородская ярмарка, Совнаркомовская, 13 к. 2
0+
