Художник

На протяжении четырех лет я часто думал о том, что являюсь персонажем фильма, в котором не хотел бы сниматься. Возможно, у кого-то из зрителей тоже есть подобные ощущения, а если нет – на съемочной площадке можно будет полномасштабно это почувствовать, примерив на себя роль, к которой ты явно не будешь готов. Кому-то отзовется то, что амплуа, которого он придерживается в жизни, совсем ему не подходит, кто-то сделает совсем иные выводы, но мне как режиссеру интересно будет узнать мнение зрителя.