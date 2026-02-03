Добро пожаловать на «Шоу Трулова», где каждый гость может на время стать актером.
Художник Максим Трулов решил стать режиссером (на время выставки) и устроил на первом этаже «Терминала А» съемочную площадку (камеры, экраны, оборудование).
Правда, о чем именно его фильм – неизвестно, сценария нет, с жанром тоже неопределенно, зато каждый посетитель может самостоятельно определить свою роль в «Шоу Трулова», интерактивном проекте о сценариях, которые человек бессознательно отыгрывает в реальной жизни.
Максим Трулов
Художник
На протяжении четырех лет я часто думал о том, что являюсь персонажем фильма, в котором не хотел бы сниматься. Возможно, у кого-то из зрителей тоже есть подобные ощущения, а если нет – на съемочной площадке можно будет полномасштабно это почувствовать, примерив на себя роль, к которой ты явно не будешь готов. Кому-то отзовется то, что амплуа, которого он придерживается в жизни, совсем ему не подходит, кто-то сделает совсем иные выводы, но мне как режиссеру интересно будет узнать мнение зрителя.
Название выставки отсылает к фильму Питера Уира «Шоу Трумана» (1998), где герой живет внутри декораций под пристальным вниманием всей мировой аудитории, но даже не подозревает об этом, а также к сериалу Мишеля Гондри «Шучу» (2018), в котором комедия становится способом говорить о травме. «Внутренняя» площадка выглядит как своеобразная комната с трофеями за «сомнительные достижения», большинство объектов в которой Максим создал во время своего арт-резидентства в «сводах» ГЭС-2 (свободные мастерские Дома культуры ГЭС-2 в Москве).
Максим Трулов
Художник
Одна из них – «our happy life» – во всей этой серии я использую комбинацию «живого» дерева, совмещая его с «неживым» пластиком. Здесь это будто трофей, «голова оленя» над камином в гостиной, только вызывает воспоминания не знаковой охоты, а ностальгические ноты прошлой жизни. «without you» – тоже из дерева и пластика, но здесь я инкрустирую в натуральный материал кусочки пластика, которые смоделировал и напечатал на 3D-принтере. «to live in your head» – отсылка на известную песню, но больше хочется отметить, что обычно трофеи – это что-то ценное, например, бронзовое на постаменте или из благородного дерева. Здесь же я хочу подчеркнуть сомнительность достижения и использую вместо благородной бронзы – пластик, а дуб – аллегория твердолобости и недалекости.
Когда: 5 февраля – 5 апреля
Где: Центр современного искусства «Терминал А», Красная Слобода, 9А
6+
