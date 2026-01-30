Рассматриваем вазы-холсты Сони Погудиной и заглядываем за изнанку народных промыслов
В керамике, графике и текстиле художница размышляет на тему народных промыслов, традиций, работает с эмоциями и женской идентичностью.
Сонина керамика принимает форму то жбанниковских игрушек (размышления о смысле традиции продажи оберегов), то панно в виде кокошника, которое на самом деле говорит о страхе женщины перед насилием и манипуляциями. Причудливые вазы покрывает графика как дневник впечатлений, на камнях будто набиты татуировки, а ткань превращается в коллаж о подготовке к переходу в другой мир.
Соня Погудина
художница
Мне нравится делать неправильно, создавать то, что ты хочешь, выходить из плоскости в объем. После керамики появилась история с рисунком, я начала просто использовать вазы как холсты. Сейчас в основном все мои работы связаны как раз с рисованием, с росписью керамики. Я просто это всё совместила. Главное – идея, а материал всегда найдется.
С 2014 года веду блокнотик, в котором фиксирую свои чувства: пишу разные аффирмации, даже негативные. Потом по-своему проживаю их в картинках. И когда занимаюсь керамикой, делаю примерно то же самое. Даже ритмами стараюсь создать какое-то состояние.
Всегда хочется направить зрителя в собственную ситуацию, не в мою личную, потому что у всех жизнь разная, и у всех дно разное. Работа должна провоцировать на какой-то диалог с самим собой.
Увлечение народным искусством перешло к Соне «по наследству»: родители – иконописцы, которым она помогает в работе, а папа еще и художник из объединения «Черный пруд». В их доме всегда было много книг по искусству, а вдохновлялась художница иконами, как ранними русскими, так и византийскими. Многие работы Соня показывает в собственной мастерской на Карла Маркса, 30: организует камерные выставки с друзьями Димой Закуновым, Машей Егоровой и Дашей радиорыб. Получаются искренние квартирники, отчасти пришедшие из советской традиции, знакомой художнице по рассказам отца: горьковским авангардистам выставляться было особо негде, поэтому в качестве помещений служили улицы или чьи-то дома.
