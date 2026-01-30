художница

Мне нравится делать неправильно, создавать то, что ты хочешь, выходить из плоскости в объем. После керамики появилась история с рисунком, я начала просто использовать вазы как холсты. Сейчас в основном все мои работы связаны как раз с рисованием, с росписью керамики. Я просто это всё совместила. Главное – идея, а материал всегда найдется.

С 2014 года веду блокнотик, в котором фиксирую свои чувства: пишу разные аффирмации, даже негативные. Потом по-своему проживаю их в картинках. И когда занимаюсь керамикой, делаю примерно то же самое. Даже ритмами стараюсь создать какое-то состояние.

Всегда хочется направить зрителя в собственную ситуацию, не в мою личную, потому что у всех жизнь разная, и у всех дно разное. Работа должна провоцировать на какой-то диалог с самим собой.