Книга о собаке Павлова, кукла из волос автора, неудобные колготы, слизни из органзы

В работах радиорыб применяет разные материалы и техники. Например, есть прозрачные слизни (!) из органзы, ласточки с шерстяными ребрами, букашки, рвущиеся к жизни несмотря ни на что, с кожицей в виде нитей, которые художница взяла от старых носков (серия «Кожица»). А ростки, изо всех сил впивающиеся в почву, чтобы получить из нее как можно больше питательных элементов, сделаны с помощью цианотипии (фотопроцесса, который выдает синее изображение).

Книга-гармошка «Собака Павлова» показывает, как человечество познает себя за чужой счет. Из обложки «тело» книги выдвигается вверх, будто растущие волосы: их отсутствие – единственный маркер отличия человека от животного. Просмотр издания закольцован: сначала зритель рассматривает графическую историю, а потом читает стихотворение-монолог подопытной собаки авторства Александра Анашевича. Еще можно найти живопись (серия «Сладковатый привкус пластика»), инсталляции, аналоговые коллажи (проект «Запомни») и скульптуры из волос автора.