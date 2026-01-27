Книга о собаке Павлова, кукла из волос автора, неудобные колготы, слизни из органзы

Знакомимся с радиорыб, новым резидентом «Терминала А».
Псевдоним (от названия вымышленного существа без пола и тела) отражает творческий метод художницы: желание отстраниться и занять роль нейтрального наблюдателя.
Радиорыб концентрируется на темах памяти, деперсонализации, субъектности, границах чувственного и телесного, вневременного и конечного.
радиорыб
художница
Через художественную практику я, как мне кажется, перевариваю действительность. Работаю от раздражения и тревожности, когда какая-то проблема постоянно крутится в голове. В отличие от многих коллег не получала художественного образования – не могу проследить момент, когда поняла, что умею создавать. Еще с переменной уверенностью мне кажется, что творчество в широком значении слова – единственное, что оправдывает существование человечества и поэтому имеет исключительный смысл.
В работах радиорыб применяет разные материалы и техники. Например, есть прозрачные слизни (!) из органзы, ласточки с шерстяными ребрами, букашки, рвущиеся к жизни несмотря ни на что, с кожицей в виде нитей, которые художница взяла от старых носков (серия «Кожица»). А ростки, изо всех сил впивающиеся в почву, чтобы получить из нее как можно больше питательных элементов, сделаны с помощью цианотипии (фотопроцесса, который выдает синее изображение).
Книга-гармошка «Собака Павлова» показывает, как человечество познает себя за чужой счет. Из обложки «тело» книги выдвигается вверх, будто растущие волосы: их отсутствие – единственный маркер отличия человека от животного. Просмотр издания закольцован: сначала зритель рассматривает графическую историю, а потом читает стихотворение-монолог подопытной собаки авторства Александра Анашевича. Еще можно найти живопись (серия «Сладковатый привкус пластика»), инсталляции, аналоговые коллажи (проект «Запомни») и скульптуры из волос автора.
радиорыб
художница
«Автопортрет» 2022 года – это куколка, состоящая на 100% из моих волос. Именно через это происходит идентификация портрета, по форме же объект не имеет отличительных черт. Волосы – любимый мной материал, и эта работа – апогей их использования. Для меня они – точная визуализация времени для конкретного организма. Еще они связывают человека со всеми млекопитающими. При этом в них есть идеальный баланс красоты (шерсть, волосы делают животных, людей привлекательнее) и отвращения (волосы сами по себе, отделенные от тела).
Художница признается, что на первый взгляд проекты кажутся разрозненными, но если присмотреться, можно проследить повторяющиеся мотивы в технике и темах. Радиорыб привлекает наличие изъянов и недостатков.
радиорыб
художница
Когда работа слишком красивая, в ней должен быть какой-то отталкивающий элемент, который вызывает ощущение: «Что-то не то». Такое противопоставление может быть и между формой и смыслом.
Резидент «Терминала А» успела поучаствовать в выставках в Калуге, Москве, Казанской «5:55» о природе неопределенности, которую проводили в общественной бане (!), а также ярмарке молодого искусства blazar.
радиорыб
художница
Больше всего мне запомнилась первая персональная выставка аналоговых коллажей «Запомни» 2019 года в родной Калуге. Это было самоорганизованное выставочное пространство в яме гаража художников Юры и Владимира Мариных. Случилось полное совпадение концепции и места. В «Запомни» я говорю о памяти, которая меняется при каждом вспоминании и становится похожей на сон, но при этом память делает нас именно нами, и очень страшно утратить или полностью заменить ее. Зритель спускался в «яму» («помещение» примерно 4 кв. м.) по приставной лестнице. Это как погружаться в подсознание. Внутри нельзя было выпрямиться из-за низкого потолка. Просмотр происходил при свете ручного фонарика индивидуально. Пол при этом был полностью застелен соломой, что добавляло ощущение неустойчивости.
Комментарии (0)