Знакомьтесь, Юлия Крючкова

художница

Мой стиль – это, конечно, лубок, религиозный, не побоюсь этого слова. Занятие специфическое, не дающее дохода, но меня это не сильно волнует. Однако годами сложился небольшой круг почитателей моих «штук», и продажи хоть и носят случайный характер, все же случаются и даже регулярно. Главный мой покупатель, кажется, – моя мама. Она буквально от каждой новой работы падает в обморок, говорит: «Это шедевр!» – и покупает. Сейчас я полностью «провалилась в вату» и делаю разные игрушки, на елку и просто как фигурки для детской (поставила детский спектакль на пять минут под Рождество с племянницами). Иногда я вышиваю по своим эскизам у чудесной художницы Наташи Опариной, вышивку помещаю на сумки, печатаю на одежде свои фото. Мастерская у меня прямо дома, и, кажется, место начинает сжиматься от появляющихся персонажей, например ватные птицы переехали на книжные полки, и большую часть книг пришлось раздать. Еще я много фотографирую, печатаю открытки. Моя жизнь сейчас полностью состоит из творчества всех видов.