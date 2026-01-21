Знакомьтесь, Юлия Крючкова

Междисциплинарный художник, автор лубочных икон из ткани и керамики, елочных игрушек из столетних наличников (!) и ярких крестов из бисера.
Сразу влились в число почитателей ее «штук», среди которых, кроме того, были обнаружены подвески-«глаза», чокеры и разнообразный декор (текстильные настенные звезды передают нам всем привет от Брейгеля).
А еще, например, есть меланхоличный тканево-керамический портрет Александра Блока. Юлия в керамике уже 10 лет, училась у Марины Акиловой, затем начала сотрудничать с Ириной Бобыльковой, основательницей арт-дома «Белый комар». Именно в ее печи на Ветлуге обжигала первый вылепленный из глины лик Христа.
Юлия Крючкова
художница
Уличная печь позволяла заглядывать в оконце в крышке, температура внутри 900 °C, и черепки раскалены докрасна, в оконце был виден раскаленный глаз, что торжественно пугало. По завершении обжига лик Христа принял черты скорее Саваофа (так зовут бога Отца из Святой Троицы). Настроение было чудесное, впереди лето, дома уже я выжала сок из сныти и покрасила ткань, скроила прямоугольник, на нем вышила нимб, мантию и прикрепила лик. Получилась крайне странная икона, но совсем очаровательная в простоте. После мы с Ирой придумали проект «Иконы и кони», выставили его в 2024 году на «Арт-Мире» (звезды, ангелы и лики поэтов Серебряного века стали символами «божественного надзора», а кони – аллегорией быстротечности человеческой жизни. – Прим. ред.). Народ удивлялся и даже икал, но в целом приняли хорошо. Главным же событием той выставки стала для меня поддержка, инициация даже от Аси Феоктистовой, которой так понравилась моя работа, что она ее купила, с условием, что «Саваоф» примет участие в выставке Музея религии в Санкт-Петербурге.
Там же на Ветлуге художницы заметили истлевающий столетний дом с наличниками в цветочном орнаменте. Так после долгих реставрационных процедур появилась серия елочных игрушек из его деревянных деталей. А вот вслед за посещением в 2023 году выставки «Пермские боги» в НГХМ, посвященной феномену деревянной храмовой скульптуры Прикамья, Юлия «потеряла покой» и приобрела мечту научиться вырезать Христа из дерева, как «предуральский крестьянин».
Юлия Крючкова
художница
Мой стиль – это, конечно, лубок, религиозный, не побоюсь этого слова. Занятие специфическое, не дающее дохода, но меня это не сильно волнует. Однако годами сложился небольшой круг почитателей моих «штук», и продажи хоть и носят случайный характер, все же случаются и даже регулярно. Главный мой покупатель, кажется, – моя мама. Она буквально от каждой новой работы падает в обморок, говорит: «Это шедевр!» – и покупает. Сейчас я полностью «провалилась в вату» и делаю разные игрушки, на елку и просто как фигурки для детской (поставила детский спектакль на пять минут под Рождество с племянницами). Иногда я вышиваю по своим эскизам у чудесной художницы Наташи Опариной, вышивку помещаю на сумки, печатаю на одежде свои фото. Мастерская у меня прямо дома, и, кажется, место начинает сжиматься от появляющихся персонажей, например ватные птицы переехали на книжные полки, и большую часть книг пришлось раздать. Еще я много фотографирую, печатаю открытки. Моя жизнь сейчас полностью состоит из творчества всех видов.
