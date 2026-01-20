«Комар – это такой "русский специалитет"»

«Белый комар» впервые вышел в свет на прошлогодней выставке «АРТ МИР». На первом этаже керамического дома – мастерская, на втором – выставочное пространство плюс небольшая ярмарка в прихожей. Снаружи летом культивируют «комариный сад» (!) с горохом, укропом, крыжовником и тыквами.

Природный вид здешняя керамика получает благодаря обжигу «раку» – японской технике, при которой раскаленное изделие помещают в опилки, листья или другую органику, а из-за химических реакций на поверхности образуются радужные узоры.

В арт-доме творят несколько художников, а еще можно встретить работы керамистов со всей России, например, голову с гнездом Марины Грониной из Санкт-Петербурга или айтемы модельера Виолетты Лангас.