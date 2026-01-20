Знакомимся с обитателями арт-дома «Белый комар», где из кровососущих вылепили почти что национальную идею.
Небольшое творческое пространство на Ковалихинской, 4В поросло керамическими зарослями, в которых можно встретить множество причудливых существ из того же материала: жаб, котов, коней, домовых и, конечно, тучи комаров, переоткрытых и прирученных владелицей мастерской Ириной Бобыльковой, керамистом-самоучкой и графическим дизайнером.
Она познакомилась с керамикой случайно, на обычном мастер-классе, и быстро превратила хобби в любимое дело. Теперь стилизует русскую народную культуру и семейную память, находя красоту в несовершенных формах.
Ирина Бобылькова
основательница «Белого комара»
Мне кажется, что комар – это такой «русский специалитет». Не только балалайка, ушанка, мороз и т. п. Скажем так, у нас особый национальный характер формируется в преодолении разных трудностей. Вот комары – одна из них.
«Белый комар» впервые вышел в свет на прошлогодней выставке «АРТ МИР». На первом этаже керамического дома – мастерская, на втором – выставочное пространство плюс небольшая ярмарка в прихожей. Снаружи летом культивируют «комариный сад» (!) с горохом, укропом, крыжовником и тыквами.
Природный вид здешняя керамика получает благодаря обжигу «раку» – японской технике, при которой раскаленное изделие помещают в опилки, листья или другую органику, а из-за химических реакций на поверхности образуются радужные узоры.
В арт-доме творят несколько художников, а еще можно встретить работы керамистов со всей России, например, голову с гнездом Марины Грониной из Санкт-Петербурга или айтемы модельера Виолетты Лангас.
