«Комар – это такой "русский специалитет"»

Знакомимся с обитателями арт-дома «Белый комар», где из кровососущих вылепили почти что национальную идею. 

Небольшое творческое пространство на Ковалихинской, 4В поросло керамическими зарослями, в которых можно встретить множество причудливых существ из того же материала: жаб, котов, коней, домовых и, конечно, тучи комаров, переоткрытых и прирученных владелицей мастерской Ириной Бобыльковой, керамистом-самоучкой и графическим дизайнером.

Она познакомилась с керамикой случайно, на обычном мастер-классе, и быстро превратила хобби в любимое дело. Теперь стилизует русскую народную культуру и семейную память, находя красоту в несовершенных формах.

Ирина Бобылькова

основательница «Белого комара»

Мне кажется, что комар – это такой «русский специалитет». Не только балалайка, ушанка, мороз и т. п. Скажем так, у нас особый национальный характер формируется в преодолении разных трудностей. Вот комары – одна из них.

«Белый комар» впервые вышел в свет на прошлогодней выставке «АРТ МИР». На первом этаже керамического дома – мастерская, на втором – выставочное пространство плюс небольшая ярмарка в прихожей. Снаружи летом культивируют «комариный сад» (!) с горохом, укропом, крыжовником и тыквами.

Природный вид здешняя керамика получает благодаря обжигу «раку» – японской технике, при которой раскаленное изделие помещают в опилки, листья или другую органику, а из-за химических реакций на поверхности образуются радужные узоры.

В арт-доме творят несколько художников, а еще можно встретить работы керамистов со всей России, например, голову с гнездом Марины Грониной из Санкт-Петербурга или айтемы модельера Виолетты Лангас.

