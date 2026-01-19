Суд отказался признать недееспособным известного коллекционера Валерия Дудакова, который подарил нижегородскому музею картины стоимостью 3 млрд рублей

адвокат агентства «Вербицкая, Счастливый и партнеры»

Кстати, за несколько дней до этой красивой и благородной даты те самые его родственники пытались принудительно вскрыть дверь квартиры, в которой проживает Валерий Александрович, вызвав для этого полицию и бригаду скорой помощи, ложно утверждая, что Валерий Александрович заперт / не в себе / удерживается неизвестными лицами / пьян / намерен выброситься из окна (в произвольном порядке ими высказывались все версии). Разумеется, Валерия Александровича они изрядно напугали, и тот по телефону связался с нами и экстренно попросил приехать. Оказавшись на месте, адвокаты обнаружили абсолютно адекватного, хоть взволнованного Валерия Александровича и не вполне адекватных (хоть и совсем не взволнованных) «любящих родственников».

Добавлю, что коллекция передана Валерием Дудаковым в НГХМ в добром здравии – это его давнее намерение. Так что НГХМ я поздравляю с приобретением, а Валерия Александровича – с победой в судебном процессе, хотя для него это было эмоционально очень тяжело.