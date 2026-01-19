Суд отказался признать недееспособным известного коллекционера Валерия Дудакова, который подарил нижегородскому музею картины стоимостью 3 млрд рублей

Инициатором процесса стал его сын Константин Дудаков-Кашуро (культуролог, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, специалист по истории западноевропейского авангарда). Однако Никулинский районный суд Москвы отказал ему в полном объеме. Убедить судью в невменяемости Дудакова-старшего не смогли и трое привлеченных адвокатов, поскольку доказательств этого не было представлено никаких, говорит его адвокат Юлия Вербицкая.
«На вопрос судьи: "Зачем это вашему сыну?" Дудаков-старший затруднился ответить: "Я готов ответить на любой Ваш вопрос, кроме этого. На этот отвечать мне больно… И стыдно"», – цитирует слова своего подзащитного Вербицкая.
Юлия Вербицкая
адвокат агентства «Вербицкая, Счастливый и партнеры»
Он читает лекции, дает пресс-конференции, выступает с заключениями и суждениями, демонстрируя при этом высокий интеллект, свойственное ему чувство юмора, тактичность и последовательность. Он – великолепный рассказчик, тонко чувствующий собеседника. А с учетом непрекращающихся атак и инсинуаций со стороны его родственников, уже получивших определенную известность, далекую от научных и искусствоведческих трудов, каждое свое действие Валерий Дудаков подкрепляет документально и тщательно следит за состоянием своего здоровья. Что касается его сына Константина, то я вижу здесь попытку злоупотребления правом с вероятной целью установить опекунство не столько над отцом, уважаемым и известным человеком, сколько над его имуществом – коллекцией культурных ценностей, к собранию которых Дудаков-Кашуро никакого отношения не имеет, однако прекрасно понимает ее стоимость.
Предметы искусства Валерий Дудаков начал собирать в 1960-х, а к концу 1980-х стал одним из десяти ведущих коллекционеров страны. Сейчас его личное собрание насчитывает около 600 произведений известнейших русских и советских художников. Часть собрания – 38 работ символистов из объединения «Голубая роза» (среди авторов – Михаил Врубель, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Николай Рябушинский) искусствовед передал в дар НГХМ в декабре минувшего года – в разгар судебных разбирательств и в канун своего юбилея (7 декабря Валерию Дудакову исполнилось 80 лет).
Юлия Вербицкая
адвокат агентства «Вербицкая, Счастливый и партнеры»
Кстати, за несколько дней до этой красивой и благородной даты те самые его родственники пытались принудительно вскрыть дверь квартиры, в которой проживает Валерий Александрович, вызвав для этого полицию и бригаду скорой помощи, ложно утверждая, что Валерий Александрович заперт / не в себе / удерживается неизвестными лицами / пьян / намерен выброситься из окна (в произвольном порядке ими высказывались все версии). Разумеется, Валерия Александровича они изрядно напугали, и тот по телефону связался с нами и экстренно попросил приехать. Оказавшись на месте, адвокаты обнаружили абсолютно адекватного, хоть взволнованного Валерия Александровича и не вполне адекватных (хоть и совсем не взволнованных) «любящих родственников».
Добавлю, что коллекция передана Валерием Дудаковым в НГХМ в добром здравии – это его давнее намерение. Так что НГХМ я поздравляю с приобретением, а Валерия Александровича – с победой в судебном процессе, хотя для него это было эмоционально очень тяжело.
