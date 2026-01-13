«Если там нельзя получить люлей, то я, наверное, туда и не пойду»

Фотограф

Здание совершенно не приспособлено быть театром – это бывший Народный дом с очень узкими коридорами, где разминаются балерины. И вот они растягиваются между лавками и стеной среди то и дело снующих людей. Но им это все привычно и никого не удивляет. Или вот находишь точку съемки под потолком, куда и пролезть-то нельзя, откуда редко кто снимает, потому что туда не пускают никого, разве только декораторов, и подрезаешь Царевну-лебедь с необычного и красивейшего ракурса.

Еще в альбом вошли очень крупные портреты, когда человек находится в состоянии невероятного творчества, на эмоциональном пике и перестает тебя видеть. Вот это самое главное, чтобы на тебя перестали реагировать: тогда получаются самые важные картинки, например, молодой человек просто лежит на полу, смотрит в небо, а рядом пуанты. Или вдруг ты приходишь на репетицию и режешь такой свет, который они выставляли, но не использовали. А ты находишься за сценой, и этого света никто не видит, кроме тебя. И вот вся моя жизнь была для того, чтобы я увидел этот свет, как на американских фотографиях двадцатых годов прошлого века, как на вокзале или в церкви.