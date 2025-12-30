«Бесит, когда галереи находят художников на "Авито" и продают их в миллион раз дороже»

«Показываю новые приобретения психологу – вместе сидим, трактуем»

Илья: Помнишь тот момент, когда у тебя появилось желание не просто покупать художественные работы, а создавать из них коллекцию?

Татьяна: Хорошая формулировка – сначала покупать, а потом делать коллекцию. Потому что на самом деле это разные вещи. Я всегда работала «культурным» журналистом, писала про искусство и постоянно обращала внимание: в России даже на художественных ярмарках не пишут цены. Надо самому набраться смелости, подойти к консультанту или владельцу галереи и спросить, сколько это стоит. И к тебе сразу же меняется отношение, до тебя, что называется, начинают докапываться: «Берите, сегодня дешевле!» Я сама никогда ценами не интересовалась, и мне казалось, что искусство стоит заоблачных денег, которых у меня нет. А в пандемию нашла группу в соцсетях, где художники, сидящие на карантине, сами, без галерей, по себестоимости продавали свои произведения. У меня был пропуск, который позволял ездить по городу куда угодно – и я посещала их мастерские, выкупала эти работы. Помню, ехала с картиной в такси, и какая-то случайная женщина, увидев ее, сказала: «Что за размазня!» Стала объяснять, что купила ее у художника, а она: «Я бы такое и бесплатно не взяла». А я уже мечтала, куда картину повесить! Сейчас в моей коллекции уже где-то пятьдесят произведений.

Илья: Где и как ты их хранишь?

Татьяна: У меня нет для этого специального пространства, поэтому храню все старым советским методом – на антресолях, даже в раскладном диване. Сначала я покупала картины с целью тут же их повесить. То, что у меня складывается коллекция, заметила даже не я, а мои друзья: «Ты понимаешь, что из этих картин получается твой портрет?» Дело в том, что я всегда покупаю с душой.

Илья: То есть ты поняла, что у тебя сложилась своя внутренняя рамка, фильтр, с помощью которого ты отбираешь вещи?

Татьяна: Для меня самое важное – чтобы был эмоциональный отклик либо история, связанная с моей жизнью. Причем даже мои близкие ее не поймут, просто в моем мозгу образовывается какая-то связь. Это похоже на покупку одежды: у нее тоже есть свой язык, это способ коммуникации с внешним миром. Точно так же и с искусством: моя коллекция – это выражение меня, в ней заложен мой культурный код, который можно считать или нет.

Илья: То есть если ты хочешь, чтобы тебя получше узнали, можешь просто позвать к себе домой и показать коллекцию?

Татьяна: Кстати, хороший пример. Бывает так, что люди удивляются: «Что это тут у тебя висит?» И я сразу думаю: «Ну вот, не мой человек». Коллекция – это мой портрет, мое зеркало. Я даже своему психологу показываю, что покупаю, и мы вместе сидим, трактуем.

Илья: Ты подсветила логику, по которой выбираешь художника, – должен быть эмоциональный отклик, импульс, напоминание о том, кто ты есть. У меня такая же история с татуировками – я их специально для этого и делаю.

Татьяна: Сейчас я покупаю только то, чем действительно хочу обладать, чтобы дополнять тот смысл, который изначально заложил в работу художник. И еще я никогда не беру с расчетом, что это произведение когда-нибудь взлетит в цене. Но, конечно, особое бинго – когда покупаешь то, что тебя впечатляет, но при еще и развивается: мне не нравится, когда художник совсем не прогрессирует, – я буду оскорблена, возможно, даже сниму его со стены.