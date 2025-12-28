Знакомьтесь, Алекс-Леон Мазанов

художник

Мои лэнд-артовые скульптуры – крашеные фанерные детали, которые я называю «Великаны-Истуканы», выставляются на природе круглый год. Это такая работа с формой и цветом в пространстве, она дает возможность перейти художественные границы, хотя я не считаю себя ни перформансистом, ни художником, который плотно работает в лэнд-арте. Это скорее желание немного покуражиться, похулиганить. В результате получаются сюрреалистические, психоделические образы, перетекающие потом и в живопись. Летом я работал над беспредметными холстами – это было движение к абстрактности. И опускаясь, скажем так, в низы этого каньона, я понял, что предметность для меня очень важна. Более того, я пропагандирую себя как обладателя классического образования. Поэтому я сейчас работаю и над пейзажами, натюрмортами, портретами, живописным совмещением образов разных эпох (Кати из сериала «Элена Ребята» из 1990-х и элементов французской живописи эпохи рококо, например). Параллельно работаю над мозаикой – некое переосмысление византийского наследия.