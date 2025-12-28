Знакомьтесь, Алекс-Леон Мазанов

Нижегородский художник-монументалист, автор метафизических скульптур для летних закатов, птицы Сирин в березовой роще и мозаик в одном из крупнейших храмов Европы (а еще он из тех мужчин, что постоянно думают о Византии)
Алекс-Леон Мазанов ценит классическое образование: учился в Нижегородском художественном училище, а после закончил кафедру монументальной живописи в Санкт-Петербургской академии им. Штиглица. Помимо живописи Алекс-Леон практикует мозаику, графику и гротескный рисунок. Еще он создает абстрактные инсталляции «Великаны-Истуканы», которые непременно должны гулять по полям: их смысловое наполнение (тревога и тема деконструкции, пасторальная гармония и осознание Жизни) зависит от алгоритма сборки, окружающего пейзажа, а также времени дня для их фотосессии.
Алекс-Леон Мазанов
художник
Мои лэнд-артовые скульптуры – крашеные фанерные детали, которые я называю «Великаны-Истуканы», выставляются на природе круглый год. Это такая работа с формой и цветом в пространстве, она дает возможность перейти художественные границы, хотя я не считаю себя ни перформансистом, ни художником, который плотно работает в лэнд-арте. Это скорее желание немного покуражиться, похулиганить. В результате получаются сюрреалистические, психоделические образы, перетекающие потом и в живопись. Летом я работал над беспредметными холстами – это было движение к абстрактности. И опускаясь, скажем так, в низы этого каньона, я понял, что предметность для меня очень важна. Более того, я пропагандирую себя как обладателя классического образования. Поэтому я сейчас работаю и над пейзажами, натюрмортами, портретами, живописным совмещением образов разных эпох (Кати из сериала «Элена Ребята» из 1990-х и элементов французской живописи эпохи рококо, например). Параллельно работаю над мозаикой – некое переосмысление византийского наследия.
Свою преданность византийскому искусству художник выразил в работе «Очи Византии» (мозаика, руинирование, 2024). К популярному мему отсылает второе название – «Как часто мужчины думают о Византийской империи?» (Алекс-Леон – всегда!). Над ангельским ликом расположен фрагмент «стены» с подтеками и надписями, напоминающими стрит-арт – это монументалист подтрунивает над уличными художниками, чье творчество находит местами переоцененным. С 2018 по 2022 год Алекс-Леон был одним из мастеров, участвовавших в мозаичном оформлении собора Святого Савы в столице Сербии (и считает это важнейшим своим достижением!). В 2022-м художник учредил мастерскую и школу монументального искусства «Алекс-Леон Студио». Творческая артель участвует в архитектурных конкурсах и выполняет частные заказы, например в этом году они создали мозаичную композицию с дриадами, дубами-колдунами и птицей Сирин для украшения камина.
Алекс-Леон Мазанов
художник
Я всегда работаю в графике. У меня есть такие серии на листах формата А1, в которые я перерабатываю увиденные в жизни образы – из культурного наследия, из фильмов, книг. Это могут быть молодежь на фудкорте или пожилая парочка в ресторане. Изображения получаются гротескные – в них я преувеличиваю увиденные человеческие качества. Как будто я смотрю назидательно сверху на этот земной шар и немножко даже глумлюсь над нашими страстями, какими-то поступками или, наоборот, восторгаюсь величием духа. Я создаю рисунки китайской кистью с длинным волосом и китайской тушью. Это постоянная работа – от набросков в скетчбуке до трансформации в какой-то уже самодостаточный живописный холст, мозаику. Естественно, желательно это все претворять в выставочные проекты.
Одно из ключевых (и самых крупных) произведений Мазанова – его дипломная работа в Академии Штиглица «Алая охота» (высота полотна – 5 метров) с выступающей кавалькадой. Этот эскиз фрагмента настенной росписи (часть масштабного проекта, который пока еще не был реализован) выставлялся в галерее FUTURO в 2018-м и на прошлогоднем АРТ МИРе.
Комментарии (0)