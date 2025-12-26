От мультимедиа-художницы из Сан-Паулу до стрит-арт-легенды из Екатеринбурга: узнали имена новых резидентов «Выксы»

Выксунская арт-резиденция находится на берегу Нижнего пруда – одного из четырех сохранившихся в городе искусственных водоемов, созданных еще в 18 веке для металлургического завода братьев Баташевых. Именно поэтому в институции решили из 277 заявок (в том числе из Германии, Франции, Испании) отобрать проекты, связанные с «художественным осмыслением воды». Среди 12 победителей опен-колла – основатель лаборатории и галереи экспериментального печатного искусства ПиранезиLAB Алексей Веселовский (Москва), мультимедиа-художница Камила Кривеленти (Сан-Паулу), художница, кинорежиссер, номинант на премию Курехина Лена Скрипкина (Москва).
Нижний будет представлять Кира Шилина, которая прежде в Выксе никогда не была и планирует детально изучить прошлое и настоящее города.
Кира Шилина
художница
Последнее время я работаю с пеной – в живописи, графике и объектах. Тема резиденции в 2026 году звучит как «Агрегатное состояние», а пена являет нам два состояния – смесь из газа и жидкости. Проект, который планирую реализовать в Выксе, тоже будет со следами пузырьков. Я люблю добавлять экспериментальные компоненты, чтобы наблюдать за трансформацией материалов. В последнем проекте практиковала живопись цианобактериями. Часто прибегаю к отпечаткам. Что-то из этого будет и в резиденции.
Еще один резидент приедет в Выксу из Екатеринбурга: стрит-арт художник и куратор фестивалей уличного искусства Илья Мозги, автор живописных работ, инсталляций и городских интервенций (среди прочего, для нижегородского фестиваля «Место» создал монументальный текстовый стрит-арт «Здесь больше нет огня» на фасаде дома по ул. Варварской).
Илья Мозги
художник
Меня всегда интересовал город и место человека в нем, поэтому большинство моих работ вдохновлены его бытом и включены в городскую ткань. Вдохновение от встречи с городом – это моя перманентная потребность, и ее закрывает работа в стенах резиденции. Я жду от резиденции в Выксе пространства для исследования, которыми станут местные улицы и закоулки, длительные променады вдоль рек, случайные разговоры и запланированные встречи с местными жителями. Поэтому я открыт к рекомендациям, куда обязательно нужно сходить и с кем встретиться. На самом деле предстоит долгая и кропотливая работа над проектом, напрямую связанная с воспоминаниями местных жителей.
Резиденты будут гостить в «Выксе» от 6 до 8 недель, после чего представят итоговый проект, например, в формате выставки.
