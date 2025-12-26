От мультимедиа-художницы из Сан-Паулу до стрит-арт-легенды из Екатеринбурга: узнали имена новых резидентов «Выксы»

художник

Меня всегда интересовал город и место человека в нем, поэтому большинство моих работ вдохновлены его бытом и включены в городскую ткань. Вдохновение от встречи с городом – это моя перманентная потребность, и ее закрывает работа в стенах резиденции. Я жду от резиденции в Выксе пространства для исследования, которыми станут местные улицы и закоулки, длительные променады вдоль рек, случайные разговоры и запланированные встречи с местными жителями. Поэтому я открыт к рекомендациям, куда обязательно нужно сходить и с кем встретиться. На самом деле предстоит долгая и кропотливая работа над проектом, напрямую связанная с воспоминаниями местных жителей.