Пальмы в Кижах и заливное: в поисках простого счастья на новогодней выставке Алексея Старкова

В «Тихой» открылся новый камерный проект художника Алексея Старкова, в котором он деконструирует тему ностальгии через различные артефакты прошлого и продолжает исследование «найденной» любительской фотографии.
На входе нас встречает довольно аппетитный и только отчасти поддельный холодец. Берете эпоксидную смолу, немного петрушки, оливок, добавляете по вкусу архивных снимков случайных людей, благодаря чему судок с желейной консистенцией становится ковчегом семейной памяти.
Рядом смотрят диафильмы из наслоенных друг на друга фото. По замыслу автора, абсурдные комбинации пейзажей, например, тропическая флора на фоне деревянной церкви, передают процесс воспоминания, когда одно событие накладывается на другое.
А объекты серии «Мадленки Пруста» отсылают к одноименному эффекту (понятие, обозначающее предмет, вкус или запах, вызывающие ностальгию, – Прим. ред.) и семитомнику Марселя Пруста, но вместо французского печенья – старый сервиз, который передавался из поколения в поколение вместе с фамильными преданиями.
Алексей Старков
Художник
Я ощущаю потребность корректировать и видоизменять фотоизображения, таким образом выпуская на свободу скрытый в них символический смысл и чувственные переживания. Выставка не отвечает на вопрос «что делает людей счастливыми?», но демонстрирует, под влиянием каких элементов чувство счастья может возникать – от привычных предметов и домашних ритуалов до фрагментов фотографий и обрывков неидеальных семейных историй.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
Комментарии (0)