Пальмы в Кижах и заливное: в поисках простого счастья на новогодней выставке Алексея Старкова

Художник

Я ощущаю потребность корректировать и видоизменять фотоизображения, таким образом выпуская на свободу скрытый в них символический смысл и чувственные переживания. Выставка не отвечает на вопрос «что делает людей счастливыми?», но демонстрирует, под влиянием каких элементов чувство счастья может возникать – от привычных предметов и домашних ритуалов до фрагментов фотографий и обрывков неидеальных семейных историй.