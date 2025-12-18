Социальный проект «Дом удивительных людей» помогает детям и взрослым с ОВЗ, в том числе с ментальными особенностями, интегрироваться в обществе через творчество.
С 2022 здесь работают инклюзивные защищенные мастерские: столярная, керамическая и швейная группы, мастерская бусеничного и прикладного дизайна. В последней, закрепляя навык плотного закрашивания, создали серию открыток с разномастными лошадками, которых благодаря Боре, одному из студентов проекта, назвали «лёшади».
Мария Сосновская
художница, ведущая мастерской прикладного дизайна
У нас есть правило: позвать мастера, когда ты закончил работу. И один из студентов, когда звал меня, то говорил: «Маруся, всё, я нарисовал лёшадь». И мне так понравилось такое произношение, что весь интенсив я ходила и говорила: «Вот, мы сегодня опять лёшадь рисовали». А потом команда предложила сделать кружки с этим словом и с рисунками студентов. Как раз ведь год лошади будет. Собственно, кружки в работе, а открытки вот уже готовы. Мы рисовали много разных лошадей: летних с арбузами, осенних с тыквами, рисовали узорчатых лошадей и лошадей в цвете. Еще осенью продолжали работать над этими рисунками, а потом я начала думать, как отбирать всю эту красоту для открыток. И это было сложно, потому что очень много кайфовых лошадей, и каждую хотелось показать. В итоге отказалась от идеи сезонности и оставила два варианта: узор и заливка цветом.
Изначально над открытками работали 20 человек, впоследствии были отобраны рисунки восьми студентов.
Наталья Ваганова
куратор «Дома удивительных людей»
В проекте открыток «Лёшадь» удивительным образом собрался мужской творческий коллектив. Их рисовали Лавр, Боря (автор названия «Лёшадь»), Лёха, Юра, два Кирилла, Ваня и Владос. Молодые люди с очень разным опытом: воспитанник детского дома-интерната, школьник, перформер, тьютор-сверстник. Объединяют их особенности ментального здоровья и наивный взгляд на мир. После Нового года начнем весеннюю серию, пока не знаем, какую. А от 2026-го ждем легкости и поддержки, потому что работаем, как лёшади.
Открытки, как и другие творения (например, кружки с микробами или книжку «Рыба, как вас зовут?»), можно найти в городском центре «Дома удивительных людей» (Бринского, 3А), психологическом центре «Искусство Жить» (Новая, 51) и магазине «Молодость» (пер. Вахитова, 9). Все средства от продажи открыток идут на поддержку мастерских проекта.
