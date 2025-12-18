художница, ведущая мастерской прикладного дизайна

У нас есть правило: позвать мастера, когда ты закончил работу. И один из студентов, когда звал меня, то говорил: «Маруся, всё, я нарисовал лёшадь». И мне так понравилось такое произношение, что весь интенсив я ходила и говорила: «Вот, мы сегодня опять лёшадь рисовали». А потом команда предложила сделать кружки с этим словом и с рисунками студентов. Как раз ведь год лошади будет. Собственно, кружки в работе, а открытки вот уже готовы. Мы рисовали много разных лошадей: летних с арбузами, осенних с тыквами, рисовали узорчатых лошадей и лошадей в цвете. Еще осенью продолжали работать над этими рисунками, а потом я начала думать, как отбирать всю эту красоту для открыток. И это было сложно, потому что очень много кайфовых лошадей, и каждую хотелось показать. В итоге отказалась от идеи сезонности и оставила два варианта: узор и заливка цветом.