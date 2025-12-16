В «Рекорде» впервые покажут лучшие плакаты (больше 150 работ!) «Золотой пчелы»

«Золотая пчела» – биеннале графического дизайна и один из самых масштабных форумов плаката в мире (проводится с 1992 года): в последнем сезоне участвовали авторы почти из 100 стран. Основные мероприятия проходят в Центральном Доме художника и Новой Третьяковке в Москве, однако выставки проводят в десятках институций России и за рубежом. В Нижний привезут 155 плакатов – примерно треть от всей экспозиции в Новой Третьяковке.
Также в программе – тематические кинопоказы (18 декабря – «Современный русский дизайн» и «Лепота. Фильм-исследование русской визуальной культуры», 19 декабря – «100 лет дизайна»), авторские экскурсии и мастер-классы от кураторов из Вышки. Выставку организует Григорий Хромов, программный директор Школы дизайна ВШЭ, креативный директор брендингового агентства Brand Hub.
Для дизайнеров «Золотая пчела» – это не просто выставка, это настоящий праздник. Огромный вернисаж, образовательная программа, лекции звезд мирового графического дизайна, встречи с авторами – атмосфера вдохновения, творчества и профессиональной энергии. Традиционно в биеннале участвует мой друг, нижегородец Дмитрий Рекин – один из самых известных российских плакатистов. Он – художник с мировым именем, преподаватель, человек, который много лет развивает плакатную культуру в России. Представлена и работа нашей выпускницы – Яны Кузьминой, студентки Школы дизайна (на тот момент). Яна – очень талантливый дизайнер, у нее большое будущее, и участие в «Золотой пчеле» – важный шаг в её профессиональной истории.
Среди 16 номинаций биеннале – «Глобальная эмпатия» (место сопереживания в дизайне и жизни), «Другая жизнь» (о глобальных проблемах и мировых кризисах), «Музыка будущего» (работы, посвященные экспериментальной музыке всех жанров).
Для меня безусловный лидер – серия плакатов, заслуженно получившая Гран-при, – работы Сони Ким, созданные для спектакля «Комната Адлера» Леры Сурковой в Театре Ермоловой. Спектакль посвящен герою с диссоциативным расстройством личности, и Соня очень точно передала состояние «расколотости». Каждый лист – будто портрет человека, собранного из множества разных «я», которые живут внутри него одновременно. Это визуально сильные, глубокие и смелые работы. Серия состоит из шести плакатов, сделанных в смешанной технике: фотография, ручная работа, графические приемы, которые создают эффект множественности и внутреннего диалога. Также у нас в экспозиции представлены авторы из десятка стран – каждый привнес в плакат свою культурную оптику. Например, совершенно потрясающая работа китайского автора Джи Лянга. Очень атмосферные и точные плакаты у итальянца Леонардо Сонноли. Меня впечатлили работы американца Кристофера Скотта – узнаваемые, острые, с фирменным графическим «почерком». И таких открытий – десятки. «Пчела» тем и ценна, что она знакомит не только с именами, но и с национальными визуальными традициями.
Кстати, за 32 года проведения «Золотой пчелы» главными призерами форума становились дизайнеры восьми стран: Швейцарии (4 раза), Франции (трижды), США (дважды), Израиля, Нидерландов, Южной Кореи, Японии. Победа Сони Ким – третий российский «гран-при»: в 1992 году его получил Андрей Логвин, а в 2012 – Игорь Гурович.
Когда: 18 декабря 2025 – 17 января 2026 года
Где: Центр культуры «Рекорд», Пискунова, 11/7
Вход свободный.
6+
Организовано Министерством культуры Нижегородской области при поддержке Центра Культуры «Рекорд».
