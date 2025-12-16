В «Рекорде» впервые покажут лучшие плакаты (больше 150 работ!) «Золотой пчелы»

Кстати, за 32 года проведения «Золотой пчелы» главными призерами форума становились дизайнеры восьми стран: Швейцарии (4 раза), Франции (трижды), США (дважды), Израиля, Нидерландов, Южной Кореи, Японии. Победа Сони Ким – третий российский «гран-при»: в 1992 году его получил Андрей Логвин, а в 2012 – Игорь Гурович.

Когда: 18 декабря 2025 – 17 января 2026 года

Где: Центр культуры «Рекорд», Пискунова, 11/7

Вход свободный.

6+

Организовано Министерством культуры Нижегородской области при поддержке Центра Культуры «Рекорд».