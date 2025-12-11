Дети, ёлка, Новый год: распаковываем зимние коллективные воспоминания вместе с нижегородской художницей Лерой Варпаевой

С 2020 года она создает мозаичные панно и плотную живопись акриловыми красками, часто обращаясь к меланхолично-ностальгическим состояниям. К зиме красные «зубастые» тюльпаны (символ памяти) Леры стали антрацитовыми, зелень сохранилась только в новогодней ёлке, которую неистово когтит черный кот, но звезд и мистики только прибавилось.
Лера Варпаева
художница
Я заметила, что работаю неосознанно с разными цветами относительно времен года. Летом хотелось все делать зелено-розовым, сейчас – сине-голубым. Также прослеживается тема праздника/магии в работах про детсад (это где два ребенка), на портрете девочки с короной в зеленом обрамлении, на картине с дверной ручкой. Моя новая работа «Девочки – снежинки, мальчики все клоуны» отсылает к двум вещам: коллективному воспоминанию об утреннике в детском саду и популярному мему про девочек-снежинок и мальчиков-клоунов.
Сейчас художница в периоде экспериментов с фольгой для чеканки (чтобы с ее помощью создавать звезды и другие светящиеся элементы на холстах). Вдохновляют увиденные в Ереване работы Сергея Параджанова, созданные в технике коллажа из той же фольги, осколков посуды и фотографий. Продолжаются занятия мозаикой: к новогодним праздникам готовятся тематические предметы, например, декоративное панно «Бутерброд с икрой».
Лера Варпаева
художница
Я работаю со стеклянной мозаикой. Это та же мозаика, которая используется в ремонтных работах: покупаю ее в строймагазинах брикетами, стараюсь найти необычные цвета, затем отделяю каждый кусочек мозаики – он называется чип – от сетки или бумажной основы. Сначала делаю эскиз, затем режу плиткорезом чипы, чтобы создать нужную форму. Потом наклеиваю мозаичное панно на основание – у меня это обычно фанера. После высыхания клея наношу затирку, использую специальную с эффектом «хамелеон», которая отражает цвет окружающей мозаики. Так создается ощущение цельного полотна. Самыми сложными были ранние панно, потому что я долго не могла приноровиться к плиткорезу, вся квартира была в стеклянных осколках, чипы наклеивались криво. Первые работы были настоящими чудищами, они стоят у меня дома как напоминание о прогрессе. Сейчас получается работать аккуратно и без увечий для себя и квартиры.
