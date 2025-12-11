Дети, ёлка, Новый год: распаковываем зимние коллективные воспоминания вместе с нижегородской художницей Лерой Варпаевой

художница

Я работаю со стеклянной мозаикой. Это та же мозаика, которая используется в ремонтных работах: покупаю ее в строймагазинах брикетами, стараюсь найти необычные цвета, затем отделяю каждый кусочек мозаики – он называется чип – от сетки или бумажной основы. Сначала делаю эскиз, затем режу плиткорезом чипы, чтобы создать нужную форму. Потом наклеиваю мозаичное панно на основание – у меня это обычно фанера. После высыхания клея наношу затирку, использую специальную с эффектом «хамелеон», которая отражает цвет окружающей мозаики. Так создается ощущение цельного полотна. Самыми сложными были ранние панно, потому что я долго не могла приноровиться к плиткорезу, вся квартира была в стеклянных осколках, чипы наклеивались криво. Первые работы были настоящими чудищами, они стоят у меня дома как напоминание о прогрессе. Сейчас получается работать аккуратно и без увечий для себя и квартиры.