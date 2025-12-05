Эскиз «Демона» Врубеля, «Прогулка» Ларионова, «Пейзаж» Гончаровой: НГХМ открыл выставку картин русских символистов

Известный коллекционер, художник и искусствовед Валерий Дудаков дарит НГХМ 38 (!) произведений искусства, включая живопись и графику Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова, Николая Сапунова, Сергея Судейкина, Николая Рябушинского и других выдающихся художников (а также предметы пластики и декоративно-прикладного искусства). Все работы относятся к русскому символизму – направлению в культуре рубежа 19-20 веков, получившему известность благодаря объединению «Голубая роза». Его участники создавали бесплотную, тающую живопись, с преобладанием голубого цвета как символа духовности. Редчайшие работы «голуборозовцев» (порой чудом сохранившиеся) Валерий Дудаков тщательно изучал и отбирал более полувека.
Для НГХМ это большое событие, «сравнимое с поступлениями, заложившими основу музея в конце 19 века. За всю последующую историю музей никогда не пополнялся единовременно, от одного владельца произведениями такого количества, столь высокого художественного уровня, большой редкости и материальной ценности».
Один из ключевых экспонатов – акварельный эскиз Михаила Врубеля «Неаполитанский занавес» (1900), который отсылает к его монументальной работе «Италия. Неаполитанская ночь» (она, в свою очередь, является эскизом театрального занавеса для частной оперы Саввы Мамонтова 1891 года). «Безусловной жемчужиной» станет еще один эскиз Врубеля к его итоговой картине «Демон поверженный».
Ирина Миронова
куратор выставки, заместитель генерального директора НГХМ по научной работе
Врубелевский Демон – это сверхчеловеческая, трагическая сущность, воплотившая титаническую гордость, мятежный дух и одновременно невыразимые страдания. В этом образе сошлись поиск идеала, разочарование и предчувствие личной драмы. Эскиз выполнен в технике масляной живописи, что делает его особенным. В то время как графические наброски и иллюстрации к поэме Лермонтова более известны, эта работа позволяет увидеть поиск именно в цвете и фактуре. Эскиз ярко демонстрирует характерный для Врубеля мучительный и одержимый поиск совершенства. Известно, что художник бесконечно варьировал и перерабатывал образ («Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный»), а в процессе работы над финальной картиной вносил изменения прямо в выставочном зале. Наш эскиз – «остановленный момент» этого напряженного диалога художника с собственным созданием. В нем читается та творческая одержимость и драматизм, которые в итоге стали неотъемлемой частью не только искусства, но и психики самого Врубеля.
Выставка «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова», включающая 30 картин из коллекции Валерия Дудакова (остальные предметы требуют особых условий экспонирования), – «пролог» к созданию НГХМ Музея русского символизма (!), проект которого сейчас находится в разработке.
Когда: 4 декабря 2025 года – 29 марта 2026 года
Где: НГХМ | ИСКУССТВО ХХ ВЕКА, пл. Минина и Пожарского, 2/2 (2 этаж, западное крыло)
12+
