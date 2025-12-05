Эскиз «Демона» Врубеля, «Прогулка» Ларионова, «Пейзаж» Гончаровой: НГХМ открыл выставку картин русских символистов

Для НГХМ это большое событие, «сравнимое с поступлениями, заложившими основу музея в конце 19 века. За всю последующую историю музей никогда не пополнялся единовременно, от одного владельца произведениями такого количества, столь высокого художественного уровня, большой редкости и материальной ценности».

Один из ключевых экспонатов – акварельный эскиз Михаила Врубеля «Неаполитанский занавес» (1900), который отсылает к его монументальной работе «Италия. Неаполитанская ночь» (она, в свою очередь, является эскизом театрального занавеса для частной оперы Саввы Мамонтова 1891 года). «Безусловной жемчужиной» станет еще один эскиз Врубеля к его итоговой картине «Демон поверженный».