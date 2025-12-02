На этой неделе «Терминал А» открывает выставку русско-американского художника Дениса Лавинского

По своему лондонскому образованию Денис – филолог (закончил King’s College). До 2020-го работал в дизайн-студии в Голливуде, откуда его сократили в пандемию («долгие прогулки по пустому мегаполису стали привычным развлечением и опорной точкой для вдохновения»). В итоге он всерьез взялся за краски, к которым тянуло с детства, что вылилось в увлечение абстракционизмом и портретами.
Выставка «Солнце забывает угол падения» (название придумала директор «Терминала» Майя Ковальски) – это 22 холста, написанные в Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге, куда Денис переехал два года назад из Южной Калифорнии. Кстати, именно там разработали особую акриловую краску Nova Color, которая стала ключевым материалом серии. Она особенно популярна среди уличных живописцев из-за «дофаминовой» яркости – свет буквально отражается в краске.
Денис Лавинский
художник
Когда солнце «забывает» свой угол, время перестает быть линейным – утро, день, вечер смешиваются. Свет в моих работах – не физика, а состояние души. Само выражение «солнце забывает» – это о том, что в искусстве важнее не точность, а восприятие, не правило, а впечатление, не логика, а состояние. Недавно я посещал Лос-Анджелес, приезжал на две недели, а затем вернулся в питерский ноябрь. Многие шутили, что я безумец, но я все же нахожу схожесть этих городов. Есть некая неотрицаемая сила притяжения у таких городов, как Нью-Йорк и Москва, а Санкт-Петербург своим размеренным и спокойным вайбом скорее более похож на Лос-Анджелес. Я вырос в Южной Калифорнии, где 300 солнечных дней в году! И для меня Питер, в котором есть и белые ночи, и длинная темная зима, как-то выравнивает внутренний баланс! И, конечно, это очень интересный опыт наблюдения за тем, как влияет солнечный свет на мировосприятие и на жизнедеятельность в целом.
Воспринимая солнце как должное, в последние годы американской жизни художник работал по ночам, устроив своеобразную охоту за тенью от исчезающих теплых ламп Голливуда, мерцающего свечения телевизора в чужом окне, слепящих фар автомобилей. Ее кульминацией стал диптих Half Shuttered Blinds, созданный в Лос-Анджелесе, – контраст (или диалог) согревающего мгновения личной жизни за окном и холодного света от камеры охраны.
Денис Лавинский
художник
Такой же диалог и подход к работе я искал в России, но нашел в одном из дворов столицы Грузии, что получилось воспроизвести в картине Tbilisi – единственная работа с силуэтом человека, проходящего через арку. Я буду всегда думать об этой работе как о моем начальном пути творчества в России. Сделана специально к этой выставке, идея которой возникла этим летом, как и диптих Morozovo, в котором изображен одноименный поселок. Тут присутствует элемент спонтанности и желание застать быстроизменяющийся свет заката. Полузабытые импровизированные дачные элементы (которые очень любят в России), их взаимосвязь с природой и, конечно, буйство летних красок. Очень важная работа для этой выставки – Gzhatskaya. Это отражение рассвета в застекленной лоджии дома на Гжатской улице в Нижнем Новгороде. Картина памятна для меня тем, что это первое знакомство с вашим городом и первая протянутая дружеская рука.
Когда: 5 декабря 2025 — 25 января 2026
Где: «Терминал А», Красная Слобода, 9А
6+
