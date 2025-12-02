На этой неделе «Терминал А» открывает выставку русско-американского художника Дениса Лавинского

художник

Когда солнце «забывает» свой угол, время перестает быть линейным – утро, день, вечер смешиваются. Свет в моих работах – не физика, а состояние души. Само выражение «солнце забывает» – это о том, что в искусстве важнее не точность, а восприятие, не правило, а впечатление, не логика, а состояние. Недавно я посещал Лос-Анджелес, приезжал на две недели, а затем вернулся в питерский ноябрь. Многие шутили, что я безумец, но я все же нахожу схожесть этих городов. Есть некая неотрицаемая сила притяжения у таких городов, как Нью-Йорк и Москва, а Санкт-Петербург своим размеренным и спокойным вайбом скорее более похож на Лос-Анджелес. Я вырос в Южной Калифорнии, где 300 солнечных дней в году! И для меня Питер, в котором есть и белые ночи, и длинная темная зима, как-то выравнивает внутренний баланс! И, конечно, это очень интересный опыт наблюдения за тем, как влияет солнечный свет на мировосприятие и на жизнедеятельность в целом.