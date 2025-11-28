«Проект исследует язык и пафос современного искусства»: в Нижнем открылась театрализованная (!) галерея «С трудностями»

Художницы Екатерина Нестерец и Мария Кузнецова в лице своих альтер эго Евы Секрет (владелица) и Лолы Бронь (кураторка) представили первый (возможно, в мире) «постинституциональный театр искусства».
Создательницы намерены иронично разыгрывать стандартную галерейную жизнь: от открытия с речами, фуршетами и пафосными гостями до сплетен на afterparty. Как и в любом уважающем себя арт-пространстве, здесь уже завелся резидент – экономист-живописец-коллажист Надя Гадинец, которая только-только прислала из Лондона для экспозиции свои коллажи на тему «Красная книга». А на открытии «С трудностями» свои стихи декламировал эксцентричный поэт Иван Саморез. Оба персонажа весьма похожи на Екатерину Нестерец (но это лишь наши догадки).
Мы не выставляем искусство в галерее, а разыгрываем галерею как жанр. Каждая выставка становится спектаклем, где куратор, владелец, художник и зритель – персонажи внутри институционального фарса. Лола Бронь – кураторка. Погружена в постоянное объяснение. Любит слова «контекстуализация», «сопряжение», «мета-вибрации». Говорит будто из-под микроскопа, где каждый мазок – это философское событие. Иногда кажется, что Лола объясняет не искусство, а погоду на Марсе через структуру мазка кисти. Ева Секрет – владелица галереи. Загадочная, уверенная, но слегка уставшая от собственного успеха. Всегда говорит о «чувствовании рынка», «важности присутствия тела в пространстве искусства» и «пластике капитала». Уверена, что все попадающее в галерею, – «важное и своевременное».
В планах галеристок – приглашать раз в месяц реального художника, который будет придумывать себе персонажа и в этом образе создавать серию работ (с целью «переосмысления всего осмысленного»). Например, к Новому году запланирована выставка коллажистки Уси Склейки (ее сыграет ювелир, настоящее имя которого в строжайшем секрете): «она не просто продолжает традицию редимейда – она переопределяет ее, переводя из жеста отрицания в жест культурного моделирования».
