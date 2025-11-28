Художница

Мы не выставляем искусство в галерее, а разыгрываем галерею как жанр. Каждая выставка становится спектаклем, где куратор, владелец, художник и зритель – персонажи внутри институционального фарса. Лола Бронь – кураторка. Погружена в постоянное объяснение. Любит слова «контекстуализация», «сопряжение», «мета-вибрации». Говорит будто из-под микроскопа, где каждый мазок – это философское событие. Иногда кажется, что Лола объясняет не искусство, а погоду на Марсе через структуру мазка кисти. Ева Секрет – владелица галереи. Загадочная, уверенная, но слегка уставшая от собственного успеха. Всегда говорит о «чувствовании рынка», «важности присутствия тела в пространстве искусства» и «пластике капитала». Уверена, что все попадающее в галерею, – «важное и своевременное».