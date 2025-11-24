Рассматриваем огромного «внутреннего» дракона (!) нижегородского художника Дани Пирогова

художник

Подкоп я рассматриваю здесь как уязвимое, секретное место, но не под стеной физического укрепления, а в стенах нашего сознания и психики, огораживающих нас от всего того, что в нашу парадигму не вписывается и от своей неизвестности представляется опасным. В этой работе очень важна точка восприятия в пространстве экспозиции: издалека это достаточно абстрактная, хаотическая единая масса, вырывающая из стены и вступающая в диалог с «Башней из слоновой кости» Алексея Громова, а при ближнем рассмотрении можно обнаружить явную фигуративность и черты самих криптидов (животные или растения, существование которых не подтверждено официальной наукой, – Прим. ред.).