Рассматриваем огромного «внутреннего» дракона (!) нижегородского художника Дани Пирогова

Будто сойдя со страниц бестиария, он поселился в Доме культуры «ГЭС-2» на выставке «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах». Здесь сейчас можно увидеть около 100 экспонатов: старинные иконы, скульптуры, картины, включая Виктора Васнецова и Александра Бенуа, а также работы современных художников (инсталляции, гобелены, видеоарт и проч.).
Первый раздел посвящен античности и академическому искусству, второй – Средневековью. Именно в нем среди готических скульптур и древних русских икон располагается «Подкоп» Дани Пирогова. Идея создания сказочного существа (каждая чешуйка выпилена вручную!) появилась еще полтора года назад, однако к выстраиванию композиции художник приступил только в апреле – в большом ангаре, множество эскизов и макетов спустя и с командой помощников.
Даня Пирогов
художник
Подкоп я рассматриваю здесь как уязвимое, секретное место, но не под стеной физического укрепления, а в стенах нашего сознания и психики, огораживающих нас от всего того, что в нашу парадигму не вписывается и от своей неизвестности представляется опасным. В этой работе очень важна точка восприятия в пространстве экспозиции: издалека это достаточно абстрактная, хаотическая единая масса, вырывающая из стены и вступающая в диалог с «Башней из слоновой кости» Алексея Громова, а при ближнем рассмотрении можно обнаружить явную фигуративность и черты самих криптидов (животные или растения, существование которых не подтверждено официальной наукой, – Прим. ред.).
Грядущую зиму экс-архитектор и лауреат нашего «ТОП50» планирует посвятить студийной работе с материалами, которые были привезены из различных поездок.
Даня Пирогов
художник
Я уже не первый год интересуюсь пещерами и карстовыми провалами на юге нашей области, часто там бываю. То, что я там делаю, сложно назвать проектом, это некий комплекс практик с рабочим названием «Ямы», без начальной и конечной точки, совмещающий видеодокументации, полевые исследования, отдельные студийные работы, закапываемые объекты, заготовки инсталляций для этой местности.
Когда: до 3 мая 2026 года
Где: Москва, Болотная набережная, 15
16+
Комментарии (0)