«Пора перестать отрицать, что мы живем в пластиковом мире»

Что общего у кутюрного чокера Lanvin, арт-стула Карима Рашида и олдскульной советской неваляшки? Все они – пластиковые! О том, как сделать самый востребованный материал экофрендли (нет одноразовым стаканчикам!), и его дизайнерских мимикриях рассуждаем с Александрой Саньковой, директором Московского музея дизайна и куратором выставки «Век пластика».
Игрушка-каталка «Конь-богатырь», 1970-е. Самую популярную в СССР модель лошадки-каталки выпускал московский опытно-экспериментальный завод «Новатор». За счет материала игрушка была легкой, недорогой, прекрасно детализованной (можно рассмотреть и гриву, и уздечку!) и легко тиражировалась.
Корзина универсальная, 2020 год. Пластиковый вариант трендового шоппера – многоразовой, а потому и более экологичной замены полиэтиленовым пакетам. Впрочем, с такими сумками в нашей стране ходили еще в те времена, когда никто даже не слышал слово «шоппер».
Игрушка для ванны «Утенок», 2025 год. В 1940-е годы скульптор Питер Ганин создал скульптуру утки, а потом воспроизвел ее в виде пластиковой плавающей игрушки. Массовую популярность она приобрела в 1970 году, когда появилась в телешоу «Улица Сезам». Есть информация, что у королевы Елизаветы II в ванной была подобная утка с короной.
Светильник «Помидор», 1970-е. Этот образец позднесоветского дизайна был разработан в Московском научно-исследовательском светотехническом институте. Художники добились формы, не подвластной стеклу: лампа напоминает и плод, и инопланетную капсулу. Такие «помидоры» украшали кафе и дома культуры, но массово их не выпускали.
У большинства современных людей представление о пластике как о дешевом, не очень качественном, не очень экологичном, зато легко доступном материале. С такой репутацией он вообще достоин отдельной художественной выставки?
Не просто достоин – мы обязаны были ее сделать! Во всем мире сейчас проходят выставки, посвященные первичному или вторичному пластику, – и в лондонском Музее Виктории и Альберта, и в нью-йоркском MoMA. А в Брюсселе существует целый музей ADAM, который показывает только дизайн из пластика. В его основе коллекция Филиппа Деселя «Пластикариум»: он собирал предметы из этого материала с 1987 года, и поначалу его считали сумасшедшим, а потом государство сочло нужным выкупить полностью все собрание. Пластик ведь может быть очень разным – одноразовым стаканчиком, сложнейшим оборудованием космического корабля или коллекционным арт-объектом Карима Рашида. Сейчас это такой же материал художника, как краски и холст. На нашей выставке есть пластиковые украшения Marni и Lanvin – так это вообще чистая эстетика!
Хорошо, в художественной ценности пластика вы убедили. А как быть с вредом для природы?
Ирония в том, что поначалу пластик служил альтернативой более дорогим материалам – перламутру, черепаховому панцирю, слоновому бивню, то есть, по сути, наоборот –природу спасал. Но в какой-то момент он стал слишком доступным – и мир «завалило»! Никто не думал, как его перерабатывать, поэтому теперь наша задача – найти пути решения. Без пластика уже не обойтись, но мы должны стремиться к стопроцентной переработке, сокращать его одноразовое использование. Я покупаю столешницу из искусственного камня (по сути, пластиковую!), а вот от одноразовых стаканчиков отказалась, везде хожу со своей кружкой. Я не использую полиэтиленовые пакеты, у меня всегда с собой синтетические сумки. Мы в России уже удовлетворили свои первичные потребности, теперь должны думать о будущем, об экологии – не мусорить там, где живем.
Разговор с куратором художественной выставки принял неожиданный поворот – мы говорим не об эстетике, а об экологии. Эта интенция была заложена изначально?
А дизайн вообще не про красоту, он про эргономику! Он нужен для того, чтобы делать нашу жизнь безопасной, удобной и эстетичной. Чтобы мы могли сидеть в кресле и не уставать, интуитивно понимать, где какие приборы расположены на панели управления автомобиля. Это художник может сказать: «Я творю, потому что так вижу!» А дизайнер скажет: «Я выбрал такой цвет, потому что он не раздражает». Или наоборот – привлекает внимание, концентрирует. И, конечно же, дизайн должен быть долговечным, поэтому цель нашей выставки сугубо практическая – развить идею ответственного отношения к пластику, изменить представления о его использовании.
Возможно, в будущем нас ждет разделение: натуральные материалы станут роскошью, а пластик останется общедоступным? Прямая аналогия – нынешняя популярность искусственных бриллиантов, которые могут даже вытеснить настоящие.
Натуральные материалы тоже ведь разделяются на элитные и доступные. Есть сосна и береза, из которых делают ширпотреб, а есть африканское черное дерево гренадил, палисандр или красное дерево махагони. Есть мрамор и гранит, а есть песчаник. И у пластика тоже есть своя градация – есть его разновидности, которые с трудом перерабатываются, а есть более экологичные, с потенциалом стопроцентной переработки. Само название материала говорит о том, что он пластичный, может мимикрировать под что угодно: дерево, металл, стекло, мрамор, текстиль, керамику. А может быть самим собой – веселым, разноцветным. Пора перестать отрицать, что мы живем в пластиковом мире. Это гениальный материал, просто надо уметь им пользоваться.
Пластиковые аксессуары героини были созданы специально к этой фэшн-съемке: синие туфли – из строительной пены, покрытой акриловой краской, для серебряных серег и туфель понадобились текстурная ткань и металлический краситель.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Арт-директор, макияж и волосы: Юлия Анисимова
Стиль: Алиса Токмянина
