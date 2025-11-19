«Пора перестать отрицать, что мы живем в пластиковом мире»

У большинства современных людей представление о пластике как о дешевом, не очень качественном, не очень экологичном, зато легко доступном материале. С такой репутацией он вообще достоин отдельной художественной выставки?

Не просто достоин – мы обязаны были ее сделать! Во всем мире сейчас проходят выставки, посвященные первичному или вторичному пластику, – и в лондонском Музее Виктории и Альберта, и в нью-йоркском MoMA. А в Брюсселе существует целый музей ADAM, который показывает только дизайн из пластика. В его основе коллекция Филиппа Деселя «Пластикариум»: он собирал предметы из этого материала с 1987 года, и поначалу его считали сумасшедшим, а потом государство сочло нужным выкупить полностью все собрание. Пластик ведь может быть очень разным – одноразовым стаканчиком, сложнейшим оборудованием космического корабля или коллекционным арт-объектом Карима Рашида. Сейчас это такой же материал художника, как краски и холст. На нашей выставке есть пластиковые украшения Marni и Lanvin – так это вообще чистая эстетика!

Хорошо, в художественной ценности пластика вы убедили. А как быть с вредом для природы?

Ирония в том, что поначалу пластик служил альтернативой более дорогим материалам – перламутру, черепаховому панцирю, слоновому бивню, то есть, по сути, наоборот –природу спасал. Но в какой-то момент он стал слишком доступным – и мир «завалило»! Никто не думал, как его перерабатывать, поэтому теперь наша задача – найти пути решения. Без пластика уже не обойтись, но мы должны стремиться к стопроцентной переработке, сокращать его одноразовое использование. Я покупаю столешницу из искусственного камня (по сути, пластиковую!), а вот от одноразовых стаканчиков отказалась, везде хожу со своей кружкой. Я не использую полиэтиленовые пакеты, у меня всегда с собой синтетические сумки. Мы в России уже удовлетворили свои первичные потребности, теперь должны думать о будущем, об экологии – не мусорить там, где живем.