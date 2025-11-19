От алмазных незабудок Фаберже до клада Башкировых: смотрим новые экспонаты в НГХМ

С 19 ноября в залах художественного музея станет на несколько десятков (!) экспонатов больше: добавятся сразу два раздела – «Художественное серебро 17 – первой половины 19 века» и «Фаберже и его современники». В последний войдут изделия фирмы «Фаберже», а также произведения ювелиров конца 19 – начала 20 веков: Ивана Хлебникова, братьев Грачевых, Павла Овчинникова, Сазиковых и др.
Один из ключевых экспонатов – флоральный этюд «Веточка незабудок в вазочке» (1900-е годы), поступивший в НГХМ в 1919 году из собрания российского промышленника Семена Абамелек-Лазарева. Это 12-сантиметровая ваза, где вместо воды плещется горный хрусталь, в котором преломляется серебряный стебель с лепестками из бирюзы с маленькими алмазами в центре соцветий. Кстати, сам Фаберже и его мастера перед тем, как взяться за работу, тщательно изучали растения в специально построенных для этого теплицах.
В этом же разделе находится и скульптурная композиция «Хлебная баржа Башкирова» (1904), случайно обнаруженная в 1996 году на Гребешковском откосе на месте снесенного флигеля бывшей усадьбы Башкирова:
Наталья Свирина, Людмила Галузинская, кураторы проекта: «Во время проведения строительных работ был обнаружен клад, в составе которого, помимо «Хлебной баржи», находились еще предметы столовой утвари и монеты. Произведение, исполненное в неорусском стиле, является ярким примером отечественного ювелирного искусства рубежа 19-20 веков. Основанием группы служит хлебная баржа, стилизованная под древнерусскую ладью. На фасаде постамента в обрамлении плетеного орнамента размещен овальный медальон с видом знаменитых башкировских мельниц. Венчает композицию характерная фигура волжского грузчика-крючника. Композиция была изготовлена в качестве подарка Башкирову и его супруге в 1904 году на празднование 25-летия их свадьбы».
Центральное место в экспозиции серебра 17-19 веков занимает большое напрестольное Евангелие (16 кг!) в позолоченном серебряном окладе (1706 год) – относится к ювелирному искусству русского барокко.
«Серебро, противостоящее тлению, означало чистоту, а покрывающая его позолота – божественный свет и сияние святости. Верхнюю крышку переплета украшают объемные изображения. Богатые узоры оклада заимствованы русскими серебряниками у западноевропейских ювелиров, но отличаются свободным пространственным размещением объемов – поверхность московского оклада словно заткана драгоценной парчой. Орнамент не «оторван» от плоскости, а органически связан с ней».
Произведения, созданные нижегородскими ювелирами, отличаются массивностью форм и богатством рельефного декора. В зале можно увидеть водосвятную чашу 1700 года и ковш-корчик с носиком, увенчанным литой головкой в античном шлеме. В это же время создан и большой храмовый подвесной светильник – кандило с убранством в виде тяжелых фруктовых гирлянд и акантовых листьев.
Когда: с 19 ноября
Где: НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3)
