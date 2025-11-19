От алмазных незабудок Фаберже до клада Башкировых: смотрим новые экспонаты в НГХМ

Один из ключевых экспонатов – флоральный этюд «Веточка незабудок в вазочке» (1900-е годы), поступивший в НГХМ в 1919 году из собрания российского промышленника Семена Абамелек-Лазарева. Это 12-сантиметровая ваза, где вместо воды плещется горный хрусталь, в котором преломляется серебряный стебель с лепестками из бирюзы с маленькими алмазами в центре соцветий. Кстати, сам Фаберже и его мастера перед тем, как взяться за работу, тщательно изучали растения в специально построенных для этого теплицах.

В этом же разделе находится и скульптурная композиция «Хлебная баржа Башкирова» (1904), случайно обнаруженная в 1996 году на Гребешковском откосе на месте снесенного флигеля бывшей усадьбы Башкирова:

Наталья Свирина, Людмила Галузинская, кураторы проекта: «Во время проведения строительных работ был обнаружен клад, в составе которого, помимо «Хлебной баржи», находились еще предметы столовой утвари и монеты. Произведение, исполненное в неорусском стиле, является ярким примером отечественного ювелирного искусства рубежа 19-20 веков. Основанием группы служит хлебная баржа, стилизованная под древнерусскую ладью. На фасаде постамента в обрамлении плетеного орнамента размещен овальный медальон с видом знаменитых башкировских мельниц. Венчает композицию характерная фигура волжского грузчика-крючника. Композиция была изготовлена в качестве подарка Башкирову и его супруге в 1904 году на празднование 25-летия их свадьбы».