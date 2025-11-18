Алексей Сидоров: «Искусство тесно связано с технологиями»

Фестивали, конкурсы, городские ивенты, выставка «Закулисье глянца», которую вы поддержали в роли партнера: для чего это все телеком-компании?

Для нас движение в сторону современной культуры – уже давно не какой-то смелый шаг, а привычная модель взаимодействия с аудиторией. Мы и раньше поддерживали яркие события – VK Fest, конкурс «Страна света», фестиваль «Столица закатов» и многие другие. Масштаб проектов растет, и на это есть две основные причины: первая – поддержка громких, ярких и футуристичных крупных событий соответствуют нашему видению собственной роли на рынке. Вторая причина – это желание оставаться на одной волне с теми, для кого мы работаем. Ради них готовы выходить за пределы цифровой среды и присоединяться к крупным региональным событиям.

Насколько клиентам мобильного оператора важно что-то еще, кроме качественной связи?

По данным маркетинговых исследований, один из вызовов российского бизнеса в целом сегодня – это стремление успевать за желаниями клиента. В телеком-отрасли уровень сложности этой задачи можно смело умножать на два: люди хотят не просто онлайн-скоростей, но и новых возможностей. Мы понимаем бренд не как «логотип», а как характер и ценности, которые определяют вектор нашей работы. Это как с людьми: можно сложить какое угодно первое впечатление о человеке «по одежке», но уважать начинаем именно за характер, за позицию. В телекоме уважение строится на том, насколько ты полезен человеку – в цифровой среде и вне ее.