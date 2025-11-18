Алексей Сидоров: «Искусство тесно связано с технологиями»

По многочисленным просьбам не успевших заглянуть в закулисье глянца – одноименная выставка в Русском музее фотографии с нашими лучшими работами за последние два года (139 снимков!) была продлена до 20 ноября. Проект состоялся в том числе поддержке партнера – мобильного оператора Т2. Поговорили с директором макрорегиона «Волга» Т2 Алексеем Сидоровым о том, зачем компания активно поддерживает активности в сфере искусства и культуры.
Алексей Сидоров и директор по фотографии «НН.Собака.ru» Юлия Гребнева на открытии выставки
Фестивали, конкурсы, городские ивенты, выставка «Закулисье глянца», которую вы поддержали в роли партнера: для чего это все телеком-компании?
Для нас движение в сторону современной культуры – уже давно не какой-то смелый шаг, а привычная модель взаимодействия с аудиторией. Мы и раньше поддерживали яркие события – VK Fest, конкурс «Страна света», фестиваль «Столица закатов» и многие другие. Масштаб проектов растет, и на это есть две основные причины: первая – поддержка громких, ярких и футуристичных крупных событий соответствуют нашему видению собственной роли на рынке. Вторая причина – это желание оставаться на одной волне с теми, для кого мы работаем. Ради них готовы выходить за пределы цифровой среды и присоединяться к крупным региональным событиям.
Насколько клиентам мобильного оператора важно что-то еще, кроме качественной связи?
По данным маркетинговых исследований, один из вызовов российского бизнеса в целом сегодня – это стремление успевать за желаниями клиента. В телеком-отрасли уровень сложности этой задачи можно смело умножать на два: люди хотят не просто онлайн-скоростей, но и новых возможностей. Мы понимаем бренд не как «логотип», а как характер и ценности, которые определяют вектор нашей работы. Это как с людьми: можно сложить какое угодно первое впечатление о человеке «по одежке», но уважать начинаем именно за характер, за позицию. В телекоме уважение строится на том, насколько ты полезен человеку – в цифровой среде и вне ее.
На выставке представлен необычный интерактивный арт-объект от Т2: фото Андрея Тубольцева, одного из основателей фестиваля INTERVALS и героя нашего медиа, которое можно сложить, почти как пазл. Что для вас символизирует этот объект?
Мне кажется, внимание больше привлекает наша селфи-зона – по социальным сетям заметно, что многие снимки гостей выставки выложены именно с этой точки. Но интерактивное панно тоже пользуется успехом. В него мы заложили идею о том, как тесно в наше время искусство связано с технологиями. Если вы изучите фрагменты панно, то узнаете, что на эту тему думают герои портретов, которые представлены в экспозиции.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: Мария Атяпшева, Юрий Горячев
