Знакомьтесь, Дмитрий Рекин

Дмитрий Рекин входит в топ-100 лучших графических дизайнеров мира по версии International Poster Biennial в Варшаве (одной из старейших в мире). Будущий плакатист родился в семье известного нижегородского художника Владимира Рекина. Поступил в ГИСИ, чтобы освоить структурность и логику дизайна. В 2015 году получил свою первую крупную награду – премию Международной триеннале эко-плаката.
Дмитрий практически никогда не делает эскизов, поэтому, как он говорит, результат непредсказуем даже для него самого. Коллажная техника часто сочетается с ручной графикой, а некоторые плакаты сделаны практически полностью вручную с помощью карандашей, кистей, маркеров.
Одна из ключевых серий его плакатов была создана для кафе «Мокроусов» – в основе современный визуальный язык и яркие цвета; ностальгические сюжеты, балансирующие на грани китча. Как, например, «Одинокая гармонь» и «Горят костры далекие», отсылающие к красочным домикам Семенова.
Дмитрий Рекин
Дизайнер
Хочется также отметить плакат «Гордыня» к «Преступлению и наказанию», сделанный для плакатной акции «Достоевский: черное и белое» международной биеннале STRELKA. Здесь я переосмыслил произведение, поняв, что оно про человеческую гордыню, про безверие, где человек решает, что он Бог, и к чему это приводит. На плакате я разместил крупно отснятый топор, который разрушается крестом – символом веры. А вокруг обломки и цитаты главного героя, которые разъедали его, как черви. Серия плакатов о Достоевском стала для меня важным и очень личным проектом. Если говорить в целом, современный плакат – это не рекламный лист на заборе, это сложноструктурное произведение, практически ушедшее с улиц в галереи и выставочные пространства.
Комментарии (0)