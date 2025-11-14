Знакомьтесь, Дмитрий Рекин

Дмитрий практически никогда не делает эскизов, поэтому, как он говорит, результат непредсказуем даже для него самого. Коллажная техника часто сочетается с ручной графикой, а некоторые плакаты сделаны практически полностью вручную с помощью карандашей, кистей, маркеров.

Одна из ключевых серий его плакатов была создана для кафе «Мокроусов» – в основе современный визуальный язык и яркие цвета; ностальгические сюжеты, балансирующие на грани китча. Как, например, «Одинокая гармонь» и «Горят костры далекие», отсылающие к красочным домикам Семенова.