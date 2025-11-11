«Он появился перед собравшимися неожиданно, из дыма, стоя на локомотиве поезда»

художник

Это было очень масштабно и зрелищно – в полной темноте, под вой заводских гудков. Эрик Булатов появился перед собравшимися неожиданно, из дыма, стоя на локомотиве поезда. После этого прогремел импровизированный колокол из подвешенной на кране огромной трубы, и прожекторы осветили мурал. Меня немного удивило, что на фасаде металлургического цеха вдруг оказался тихий одинокий амбар, сразу в ночной и дневной версиях. Это было нечто максимально противоположное всей театрализовано-индустриальной атмосфере. На следующий день после открытия прошла конференция, в которой мне довелось принять участие вместе с моими коллегами-художниками. Мы успели поговорить о судьбах картины в 20 и 21 веке. Это была очень приятная и запоминающаяся встреча.