«Он появился перед собравшимися неожиданно, из дыма, стоя на локомотиве поезда»

9 ноября не стало выдающегося русского художника-концептуалиста, скульптора и фотографа, основателя соц-арта Эрика Булатова. Его полотна хранятся, например, в Третьяковской галерее, Центре Помпиду в Париже и Музее Альбертина в Вене. Он известен в том числе как иллюстратор детских книг издательств «Детгиз» и «Малыш», с которыми вместе с Ильей Кабаковым и Олегом Васильевым сотрудничал с 1959 года на протяжении почти 30 лет. В 1970–1980-х художник начал обращать внимание на то, что для его современников было «слепым пятном» – лозунги и советские идеологические клише: советский официоз и его лапидарный язык стали частью работ Эрика Булатова. В числе наиболее известных – «Слава КПСС», «Свобода есть свобода», «Советский космос» (ушедшая с аукциона Sotheby's за 1,6 млн долларов).
Еще одна картина Булатова – «Между светом и пламенем» (2020) находится в Выксунском музее, которую он написал, впечатлившись заводами города. В 2020 году в Выксе по его эскизам «Стой – Иди» (1975) и «Амбар в Нормандии» (2011) создали масштабный мурал на фасаде цеха ВМЗ. Это первая стрит-арт работа Эрика Булатова, она же крупнейшая – 2500 кв метров. Огромную фреску создавали 6 художников в течение 20 дней (+ 400 литров краски и почти 700 аэрозольных баллонов). На открытии мурала был Павел Отдельнов, художник родом из Дзержинска, известный работами в жанре индустриального пейзажа (лауреат Cosmoscow, премии «Инновация», финалист Премии Кандинского).
Павел Отдельнов
художник
Это было очень масштабно и зрелищно – в полной темноте, под вой заводских гудков. Эрик Булатов появился перед собравшимися неожиданно, из дыма, стоя на локомотиве поезда. После этого прогремел импровизированный колокол из подвешенной на кране огромной трубы, и прожекторы осветили мурал. Меня немного удивило, что на фасаде металлургического цеха вдруг оказался тихий одинокий амбар, сразу в ночной и дневной версиях. Это было нечто максимально противоположное всей театрализовано-индустриальной атмосфере. На следующий день после открытия прошла конференция, в которой мне довелось принять участие вместе с моими коллегами-художниками. Мы успели поговорить о судьбах картины в 20 и 21 веке. Это была очень приятная и запоминающаяся встреча.
Павел познакомился с Эриком Владимировичем в 2006 году на его большой выставке в Третьяковской галерее, после чего несколько раз общался при разных обстоятельствах.
Павел Отдельнов
художник
Так получилось, что Эрик Булатов умер на следующий день после смерти моего учителя и друга Павла Никонова, которому я обязан очень многим. Всегда дистанцированный и сдержанный концептуалист Булатов и неистово-экспрессивный Никонов. Сегодня они как будто оказались чуть ближе друг к другу. Эрик Булатов верил в картину, считал своим настоящим учителем Роберта Фалька, принимал и по-своему переосмысливал литературоцентричность отечественного искусства, мыслил вселенскими масштабами. Он прожил долгую и, кажется, счастливую жизнь, посвятив ее всю без остатка искусству. Эрик Владимирович продолжал работать в своей мастерской до последних дней.
