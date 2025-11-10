В пространстве «Фотокружок» открылась выставка тревел-фотографа Романа Розанова «Северная Корея. Парадная повседневность»

Роман Розанов, фотограф: «Эта серия фотографий – взгляд на жизнь граждан КНДР в рамках разрешенного сценария. Я показываю то, что я увидел и что мне показали.

Мы не пытаемся заглянуть за северокорейскую ширму. Собственно, я с удовольствием в поездке смотрел на то, что мне пытаются показать. И мне кажется, это очень важно, будучи в какой-то другой стране и, в принципе, путешествуя, уметь наблюдать и не пытаться быть ревизором и моральным камертоном, а просто увидеть и обдумать. И важный момент во всем этом, что вопреки расхожему мнению, и в том числе вопреки имиджу Северной Кореи, оказалось, увидеть там можно довольно много».

Когда: с 6 до 16 ноября

Где: Ошарская, 80

Вход свободный.