Знакомьтесь, Андрей Балуков – иллюстратор «Бомборы», «Пшена» и «Найса», а еще 3D-моделлер и дизайнер маскотов

иллюстратор

Как иллюстратор я работаю в совмещенной технике. У меня даже есть своеобразный слоган: «Штрихи на бумаге, цвета на айпаде». Контур рисунков (лайн) я делаю на бумаге. Мне нравится ощущать ее шероховатость, живые, местами небрежные штрихи. А вот с цветами я работаю непосредственно в диджитале, так как там мне важна вариативность и возможность оперативного внесения правок. Годы экспериментов позволили мне выработать оригинальный и узнаваемый стиль, основанный на крупной штриховке, простых геометрических фигурах и яркой цветовой гамме.