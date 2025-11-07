Знакомьтесь, Андрей Балуков – иллюстратор «Бомборы», «Пшена» и «Найса», а еще 3D-моделлер и дизайнер маскотов

«Какой смысл рисовать реальность, если можно ее изменить? Реализм в рисунках я не понимал никогда», – формулирует определяющий принцип своего творческого метода нижегородский художник-символист, любитель аллегорий, метафоричных сюжетов с долей сюрреализма и миксолог «нереальных фантазий с серой обыденностью».
Андрей начинал на первом курсе ННГАСУ (12 лет назад!) – с афиш для студтеатра, рекламы для локальных кофеен и портретов на заказ. Дальше были: серия обложек для психологического десятикнижия «Бомборы» (крупнейшее non-fiction издательство страны), победа в конкурсе Dprofile с хохломскими (Семенов – родина художника) принтами стаканчиков (тираж – 2 млн), оформление лавки мороженого (!) в центре Шанхая.
Андрей Балуков
иллюстратор
Как иллюстратор я работаю в совмещенной технике. У меня даже есть своеобразный слоган: «Штрихи на бумаге, цвета на айпаде». Контур рисунков (лайн) я делаю на бумаге. Мне нравится ощущать ее шероховатость, живые, местами небрежные штрихи. А вот с цветами я работаю непосредственно в диджитале, так как там мне важна вариативность и возможность оперативного внесения правок. Годы экспериментов позволили мне выработать оригинальный и узнаваемый стиль, основанный на крупной штриховке, простых геометрических фигурах и яркой цветовой гамме.
Центральная тема в портфолио Андрея – русский культурный код, «его интерпретация и переосмысление через призму современности». Отдельная глава пути – работа с локальными проектами.
Андрей Балуков
иллюстратор
В свое время я плотно сотрудничал с клубом «Найс» – нарисовал невероятное количество афиш, иллюстраций для сайта, этикеток для напитков, несколько партий коллекционных фигурок с корги по кличке Гермес (своего рода маскот заведения). А в лавке аксессуаров «Пшено» можно отыскать лимитированные стикеры, открытки и постеры, над которыми я работал несколько лет назад. Но не уверен, что они еще там остались. Наверное, нужен новый релиз.
Комментарии (0)