Хозяин Таганки и Кентавр: в НГХМ открылась первая в Нижнем выставка известного советского мастера графики Гурия Захарова

Гурий Захаров (1926–1994) – художник-шестидесятник «сурового стиля», автор лаконичных пейзажей, натюрмортов и интерьеров. Художественный музей покажет более 60 крупноформатных (например, гравюра «В избе. Тордокса» – 73х92,6 см!) графических листов, выполненных в его любимых техниках – линогравюра и офорт. Кстати, часть экспонатов наследники художника после выставки подарят НГХМ.
Для Захарова была очень важна тема семьи и материнства. Например, в линогравюре «Гурзуфский семейный портрет» он изобразил себя, свою жену – скульптора Татьяну Соколову (супруги называли друг друга Кентавр и Амазонка!) и дочь Наташу. В гравюре «Московский ужин» к ним присоединяется теща Екатерина Васильевна и кошка Оля, тоже член семьи, в которой всегда были животные. График работал тонкими штрихами, передавая сенсорные особенности обстановки: невесомость прозрачной занавески, гладкость оконной рамы, пышность крымской природы.
Наталья Соколова
заместитель гендиректора НГХМ по выставочной деятельности, куратор выставки
Постоянно путешествуя по России, он воспел лирический, добрый мир уходящей русской деревни. Это отражено в его работах «Русская печь», «Заход солнца», «Деревенское окно», например. Камерные натюрморты («Натюрморт с камышом на ящике», «Натюрморт с волчьими ягодами», «Рябина») и интерьеры в его линогравюрах и офортах всегда связаны с людьми и пространством большого мира за окном. Художник будто нашел в русской провинции недосягаемую гармонию мироздания, которая неотделима от вечных понятий дома и семьи. Серия «Москва» будет представлена, в том числе, работами «Андроников монастырь», «Яуза», «Яузская больница», «Вид от церкви Владимира в старых садах».
Художник очень любил изображать Москву, особенно Таганку. Сам город, как живой и развивающийся организм, – главный персонаж его гравюр, а горожане, а точнее их силуэты, – герои второстепенные, поэтому были лишены портретных характеристик. За множество городских пейзажей друзья дали ему прозвище «Хозяин Таганки», а советское правительство – премию им. И.Е. Репина. Было у художника и народное признание: «Гуляя по ночной Москве, в окнах я иногда видел свои гравюры. Приятно было то, что вот чужой человек, как мы говорим «обыватель», заплатил кровную пятерку и повесил».
Когда: 1 ноября 2025 – 25 января 2026 года.
Где: НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3, 1 этаж)
