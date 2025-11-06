Хозяин Таганки и Кентавр: в НГХМ открылась первая в Нижнем выставка известного советского мастера графики Гурия Захарова

Художник очень любил изображать Москву, особенно Таганку. Сам город, как живой и развивающийся организм, – главный персонаж его гравюр, а горожане, а точнее их силуэты, – герои второстепенные, поэтому были лишены портретных характеристик. За множество городских пейзажей друзья дали ему прозвище «Хозяин Таганки», а советское правительство – премию им. И.Е. Репина. Было у художника и народное признание: «Гуляя по ночной Москве, в окнах я иногда видел свои гравюры. Приятно было то, что вот чужой человек, как мы говорим «обыватель», заплатил кровную пятерку и повесил».

Когда: 1 ноября 2025 – 25 января 2026 года.

Где: НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО (Кремль, корпус 3, 1 этаж)

0+