«Я совмещаю архаику и современное искусство»: рассматриваем новые матры (матрешки будущего!) художницы, дизайнера и лауреата «ТОП50» «НН.Собака.ru» Евгении Гольцевой

Одно из значений слова «матра» (в интерпретации автора) – отрезок времени, равный морганию глаза либо выдоха-вдоха, что перекликается с концепцией матры, «которая в своей росписи никогда не повторяется». А еще в отличие от матрешек матры – монолитны, хотя, как и матрешки, всегда вытачиваются из массива липы.

Художница создает матры в 8 геометрических формах, в планах – разработать до тысячи (!!) новых, а также делать больше монументальных скульптур. 

Евгения Гольцева

Художница

Я совмещаю архаику и современное искусство. Мне не хочется уходить от наших корней, напротив, интересно дать возможность нашему прошлому идти вперед. Любая форма, которую я разрабатываю, является монументальной, даже если ее высота 40-70 см, но и при увеличении, например, до 3-4 метров, она не потеряет своей значимости. И я планирую выходить на крупную скульптуру. Опыт такой у меня уже есть: я уже создала две матры в размерах 2-2,5 метра.

Кстати, несколько работ Евгении сейчас можно найти на большой выставке (56 авторов!) нижегородского искусства в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге. Среди них матра-медведь «Зверь»; матра «Яркий подол» – женский персонаж, заключенный в деревянной высокой форме с графичным рисунком (призывает к интересной и насыщенной жизни!), а, кроме того, знаменитая парная матра. 

Евгения Гольцева

Художница

На выставке представлена композиция «Стрелка». Это два женских образа «Волга + Ока». Две реки, как две сестры, которые встречаются и вместе двигаются дальше. Орнаменты, которые я использовала, и цветовая гамма олицетворяют как раз эти две реки: мутная Ока, потому что более быстрая, и Волга, зелено-синяя, со своими водорослями, со своей жизнью.

Когда: до 23 ноября
Где: Музей Фаберже, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 21

