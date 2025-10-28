«Я совмещаю архаику и современное искусство»: рассматриваем новые матры (матрешки будущего!) художницы, дизайнера и лауреата «ТОП50» «НН.Собака.ru» Евгении Гольцевой

Художница

Я совмещаю архаику и современное искусство. Мне не хочется уходить от наших корней, напротив, интересно дать возможность нашему прошлому идти вперед. Любая форма, которую я разрабатываю, является монументальной, даже если ее высота 40-70 см, но и при увеличении, например, до 3-4 метров, она не потеряет своей значимости. И я планирую выходить на крупную скульптуру. Опыт такой у меня уже есть: я уже создала две матры в размерах 2-2,5 метра.