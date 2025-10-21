INTERVALS’26 пройдет в Нижнем с 23 по 26 апреля!

Главной темой крупнейшего российского фестиваля аудиовизуального искусства от dreamlaser станет «Знак / Символ». Команда проекта предлагает «взглянуть на город как на сеть знаков и символов» с помощью работ топовых локальных и мировых художников и медиа-артистов. В параллельной программе традиционно: концерты, AV-перформансы и лектории.