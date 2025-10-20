Шухов, панельки, нонконформизм: двухдневный дрейф «НН.Собака.ru» по Выксе

В октябре в городе удивительных людей открылось сразу три (!) масштабных проекта. Первый – выставка «Счастливая жизнь в квадрате», посвященная исследованию истоков панельного домостроения и новым опытам программирования общества через среду обитания. Попутно можно узнать, когда случился переход от супрематизма Малевича к панельке и что общего у последней с античной амфорой.
В зале музея ВМЗ устроили архитектурную лабораторию, в которой чертежи и эскизы первых панельных домов соседствуют с работами авангардных художников и их видением идеального жилища.
Натурная часть экспозиции проходит в самом первом панельном доме, возведенном в 1958 году. Двухкомнатная квартира приглашает прочувствовать эпоху и понять бытоустройство «человека советского»: в зале книжный стеллаж с самоучителями по сборке мебели, в спальне «пузатый» телевизор (крутят интервью с бывшими жителями дома), на кухне из настенного радиоприемника доносятся новости о достижениях местных производственных коллективов.
В финале субботнего променада открывали шуховскую водонапорную башню (под 40 метров в высоту!) в «Шухов-парке». На новое место почти столетний гиперболоид (1934!) переносили с территории Выксунского металлургического завода в течение 15 (!) месяцев, а подготовительные работы начались еще в 2018-м. Строительство индустриально-туристического центра «Шухов-парк», где башня будет доминантой, планируют завершить к 2029 году.
День второй фланировали по выставке «Путевые заметки», посвященной путешествию, разным его стадиям и формам. Вынесли обширный визуальный опыт и спектр переживаний: пока искали творческую энергию в прогулках по сказочному лесу (где и верхушки деревьев раскачиваются не просто так), погружались вглубь себя, обустраивали транзитное пристанище до состояния дома, странствовали с вымышленными героями по закоулкам собственной памяти, исследовали линии меняющейся реальности и те, что стройнят.
«Счастливая жизнь в квадрате»
Где: Музей ВМЗ, Выкса, Ленина, 5; квартира первого экспериментального дома, Красные зори, 23 (посещение во время групповых экскурсий по предварительной регистрации)
Когда: 13 октября 2025 года – 18 января 2026 года
«Путевые заметки. Привал»
Где: Музей ВМЗ, Выкса, Ленина, 5
Когда: 13 октября 2025 – 26 февраля 2026
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
