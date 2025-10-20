Шухов, панельки, нонконформизм: двухдневный дрейф «НН.Собака.ru» по Выксе

День второй фланировали по выставке «Путевые заметки», посвященной путешествию, разным его стадиям и формам. Вынесли обширный визуальный опыт и спектр переживаний: пока искали творческую энергию в прогулках по сказочному лесу (где и верхушки деревьев раскачиваются не просто так), погружались вглубь себя, обустраивали транзитное пристанище до состояния дома, странствовали с вымышленными героями по закоулкам собственной памяти, исследовали линии меняющейся реальности и те, что стройнят.