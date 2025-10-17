В НГХМ открылся «Осенний вернисаж» (200+ художников из Нижнего!)

Это большой смотр (крупнейший за последние годы) локального профессионального искусства (все участники – в Союзе художников России). Из 400 конкурсантов отобрали более 200 авторов и 381 работу – живопись, абстракция, лирические пейзажи, многофигурные жанровые композиции, графика, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество.
Ирина Маршева
куратор выставки, ученый секретарь НГХМ
Эта выставка – самый точный срез современного нижегородского искусства. Работы оценивались по принципам художественного достоинства: есть ли в работе образ, достаточно ли он выразителен, ярок, хорошо ли упакован в выбранный материал. Гармония цвета и композиции – ключевые критерии. Однако это не исключает работы в авангардном стиле, в котором есть своя гармония, основанная на других принципах, отличных от классической.
Среди участников, например, художник-график и живописец Ольга Лагеда (а еще театральный декоратор), которая принесла на выставку маленькие миниатюры с использованием цветных пластиков – монохромные вещи, окрашенные театральными фильтрами для софитов.
Ирина Маршева
куратор выставки, ученый секретарь НГХМ
Также есть необычная работа «Очи Византии» молодого художника-монументалиста, недавно вступившего в Союз Алексея Мазанова. Это своеобразная реплика старинной христианской мозаики, выполненная в современном ключе с применением разных техник и материалов. У этого же автора есть интересная сложная абстрактная композиция, которая стала элементом афиши выставки – «Грезы о Городце и Матиссе». Еще можно отметить возвращение дизайнера, художника-графика, аниматора Ильи Еськова, представившего авторскую черно-белую графику под названием «Отцовский реквизит». Это очень искреннее высказывание, отразившее его путь к самостоятельности. А еще на выставке будет много декоративной керамики – она активно развивается в Нижнем Новгороде, хотя последние несколько лет её почти не было на выставках.
Когда: 18 октября по 23 ноября 2025
Где: НГХМ | ИСКУССТВО ХХ ВЕКА (пл. Минина и Пожарского 2/2, 1 этаж)
12+
