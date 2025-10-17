В НГХМ открылся «Осенний вернисаж» (200+ художников из Нижнего!)

куратор выставки, ученый секретарь НГХМ

Также есть необычная работа «Очи Византии» молодого художника-монументалиста, недавно вступившего в Союз Алексея Мазанова. Это своеобразная реплика старинной христианской мозаики, выполненная в современном ключе с применением разных техник и материалов. У этого же автора есть интересная сложная абстрактная композиция, которая стала элементом афиши выставки – «Грезы о Городце и Матиссе». Еще можно отметить возвращение дизайнера, художника-графика, аниматора Ильи Еськова, представившего авторскую черно-белую графику под названием «Отцовский реквизит». Это очень искреннее высказывание, отразившее его путь к самостоятельности. А еще на выставке будет много декоративной керамики – она активно развивается в Нижнем Новгороде, хотя последние несколько лет её почти не было на выставках.