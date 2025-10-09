НГХМ открывает выставку художников с ментальными особенностями

Внешние события и внутреннее состояние, история, культура, политика – все, что вызывает сильные эмоции у автора, воплощается в произведения. Художники работают с разными медиумами. Например, Давид Сенка-Малевой – с гуашью, акварелью и пастелью на холсте. Владимир Гипалов – с флюоресцентными красками. Есть вышитые нитками, бисером, стеклярусом работы Екатерины Нестерец, фактурная живопись Вики Дудки и абстрактные работы, выполненные маслом на холсте, на картоне и дополненные гелевой ручкой от Игоря Мазунина.

Арина Задорожная, художница: «Раньше я просто срисовывала на глаз, как образ, сейчас я делаю эскиз на листе бумаги, потом схематично переношу на холст. Или рисую расплывчатые силуэты и пятна, и уже потом рождается сама суть картины. Каким бы творчеством я ни занималась, я постоянно учусь по книгам, в том числе занимаюсь саморазвитием. Мне ближе всего живая природа, пейзажи или животные – это пошло из детства, когда с упоением читала книги Эрнеста Сетона-Томпсона или Джеральда Даррелла. Последнее время меня волнуют темы веры, изображаю также вымышленных людей, которые увлечены творческими профессиями, музыкой, танцами, например. Те, у кого есть мои картины, считают и говорят мне, что они «теплые». Иногда хочется буйства красок, и тогда рождается красочный арт, все зависит от настроения. Для меня это и выражение себя, и всплеск души».

Еще Арина пробует себя в лепке, создает авторские игрушки, шьет и переделывает одежду, вырезает и выжигает по дереву, пишет стихи и прозу. Недавно у нее вышла первая книга «По оголенным нервам» из серии стилизованных под роман дневниковых записей о судьбах людей с ментальными заболеваниями.

Когда: с 11 октября по 16 ноября

Где: НГХМ | ИСКУССТВО ХХ ВЕКА, пл. Минина и Пожарского, 2/2 (2 этаж, восточное крыло)

12+