Галеристы Георгий Смирнов и Елена Тальянская: «Если решил заняться современным искусством, надо отбросить все предубеждения и начать думать по-другому»

Пионеры и локомотивы современного искусства в Нижнем Новгороде. В пуле их художников и граффити-команда Bomse (уличная волна Нижнего — одна из самых высоких в стране), и классики перформанса (с провенансом Венецианской биеннале) «Провмыза». Георгий Смирнов и Елена Тальянская открыли первую в городе арт-резиденцию — и мурал стрит-артиста Дмитрия Аске стал символом галереи. В 2025 году выставкой Владимира Мизинова они открывают музей наивного искусства в Нижнем и строят мастерскую с выставочным залом в Москве.
О сталкерах в мире совриска и стрит-арте под покровом ночи
Более подходящую локацию для проекта, связанного с современным искусством, чем у вас, придумать сложно: как «Галерея 9Б» оказалась на Октябрьской — в сквере главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода, где круглый год тусуются модные зумеры, проходят фестивали и торгуют антиквары?
Георгий: Когда мы девять лет назад покупали небольшое здание из комплекса построек особняка Косарева, всё вокруг было очень запущено, никаких ресторанов и кофеен еще не существовало. Мы с Еленой занимались предпринимательством, но тогда у нас не было четкого понимания, что с этим приобретением делать.
Зачем покупали?
Елена: Это же центр города! Мы исходили из того, что со временем место будет благоустроено. Нижний Новгород уже тогда стремительно развивался и обновлялся. А идея открыть галерею родилась спонтанно.
Георгий: По соседству известный нижегородский ресторатор Сергей Уханов открывал бургерную и искал место для своего нового проекта — итальянской пиццерии. В итоге мы отреставрировали первый этаж с учетом того, что там будет его ресторан, а два верхних этажа оказались невостребованными. Мы долго думали, что там можно организовать, и остановились на идее арт-пространства.
Елена: Сергей Уханов тогда только вернулся впечатленный с московской ярмарки искусства Cosmoscow, где представлял свой проект Иван Горшков — его назвали художником года. Вот бы к открытию ресторана устроить в Нижнем выставку! Нам эта мысль понравилась, мы предоставили свое помещение для картин Горшкова, а во дворе установили его инсталляцию «Крем-брюле» — она действительно чем-то напоминала подтаявшее мороженое в гигантской креманке. Это был наш первый художественный проект. И нам так понравилось! Мы реально открыли для себя новый мир и с этого момента начали работать по принципу «живи и учись»: активно ходили по галереям Москвы и Петербурга — знакомились, смотрели, впитывали.
В мире совриска у вас нашлись свои сталкеры?
Георгий: Проводником для нас стал Сергей Попов, владелец pop/off/art, одной из старейших галерей страны, автор многих печатных изданий, куратор и лектор. Мы сотрудничали с Ruarts (это и галерея, и фонд с огромной коллекцией неофициального советского искусства и российского совриска): представляли на своей площадке персональные выставки важнейших художников уличной волны — Марата Морика и Дмитрия Аске, Алексея Луки.
Вы показывали и важные локальные художественные группы — команды Bomse и «Той», устраивали групповые выставки нижегородского уличного фестиваля «Место». Почему вы выбрали фокусом именно стрит-арт?
Елена: Если решил заняться современным искусством, надо отбросить все предубеждения и начать думать по-другому. В представлении обывателя художник — это тот, кто рисует красками на холсте, но ведь спектр художественных практик намного шире. Интересно наблюдать за теми, кто думает и работает совсем в ином ключе, иногда очень неожиданном.
Мне нравится, что ребята, которые занимаются стрит-артом, как правило, проходят в своем развитии бунтарскую стадию бомбинга, рисуют порой в запрещенных местах под покровом темноты — для этого нужна определенная смелость.
Георгий: В какой-то момент Нижний приобрел репутацию столицы российского стрит-арта, появились тематические фестивали, самый громкий — «Место» — собирал полторы сотни художников из России и со всего мира. Несколько событий фестиваля проводились во дворе нашей «Галереи 9Б», и мы подружились с организатором Никитой Nomerz (его работы, кстати, можно увидеть в авторитетном петербургском «Стрит-арт хранении»). Он-то и познакомил нас с уличными художниками.
Почему «9Б» — Визионеры и меценаты, или как устроить первую арт-резиденцию в Нижнем
Визитная карточка «Галереи 9Б» — огромный мурал московского художника уличной волны Димы Аске на фасаде вашего здания. И это даже не стрит-арт, а скорее монументальная живопись. Как он появился?
Елена: С Димой нас тоже познакомил Никита Nomerz. К этому времени мы вышли на новый уровень — нам хотелось не просто делать выставки художников, а более плотно работать с авторами, помогать им. Так мы решили открыть арт-резиденцию — самую первую в Нижнем Новгороде! Аске и стал ее первым участником: мурал «Обновление прошивки» на нашей стене — итог его резиденции. Это не единственная работа Димы в Нижнем: на Пятницкой улице находится его роспись «Соль земли», у Нижегородской ярмарки — группа скульптур, а еще один его персонаж поселился в Центре культуры «Рекорд». Мы гордимся, что у нас первых появилась работа Димы.
В Нижнем Новгороде сформировалась целая экосистема креативных пространств, которую поддерживает региональное правительство. Но вы-то начинали без всякой господдержки, на свои деньги. Зачем?
Георгий: Кто-то тратит средства на путешествия или дорогие часы, а мы — на искусство. Резиденция — история индивидуальная, в каждом городе, в каждой локации она приобретает свою специфику. Пространство «Галереи 9Б» оказалось подходящим для этой затеи — его легко зонировать: верхний этаж для жизни, нижний — для работы, то есть мы можем предоставить художнику и мастерскую, и выставочное пространство. Мы приглашали Андрея Бергера, Алексея Луку, Родиона Китаева, Дарью Гитманович, Стасю Гришину — художников, которые входят в топ современного российского искусства. Как правило, резиденты должны оставить что-то из работ. Но мы такое не практикуем (хотя всегда рады подаркам от художников!). Мы оплачивали их проживание, питание, помогали с продакшном, но главное, организовывали поездки по городам области — в Городец, Семенов, Павлово, Балахну. Результатом могла стать выставка: например, авторский путеводитель по Нижегородскому краю, который написала Света Шуваева по следам своих экспедиций, или полноценный выставочный этнопанк-проект, вдохновленный суевериями народной культуры, как в случае с Родионом Китаевым. Ну и, конечно, понравившиеся работы мы покупали для своей личной коллекции.
Елена: Не все измеряется деньгами. Нами движут два фактора: любопытство и удовольствие. Наш нематериальный актив — знакомство с людьми, которые думают совершенно иначе, чем большинство.
От культовой «ПРОВМЫЗы» до сверхнового Никиты Пирумова — как «Галерея 9б» ворвалась на ярмарки современного искусства
Вы всё еще не устраиваете никаких open call`ов?
Елена: В этом году мы объявили свой первый open call и получили больше ста заявок. Но да, обычно мы приглашаем художников сами, по личному знакомству. В прошлом году к нам приезжали Маша Обухова, создающая текстильные аппликации, и Ксения Драныш, которая переосмысливала нижегородские промыслы.
Как вообще сложился ваш пул авторов?
Елена: Мы всех искали сами: ходили в мастерские, покупали работы, смотрели, на что хорошо реагирует публика. Два года назад на нижегородской ярмарке «Контур» мы впервые и успешно показали своих авторов, и понеслось — в тот же год на blazar на одном стенде «Галерея 9Б» представила сразу два проекта: живопись и графику команды Bоmse и «Кабинет Андеграундного трэш-сообщества», нечто вроде кунсткамеры нижегородского совриска с работами Юры Отинова, Наташи Корец, Никиты Пирумова и Полины Пиндюр. В 2024 году мы впервые участвовали в петербургской ярмарке 1703 и снова удачно: наш стенд стал некоей метавселенной, населенной гротескными персонажами, посетителям понравились и монструозные маски Юры Отинова, и ангелы и скелеты Семы Bomse.
На Cosmoscow вы показали нижегородскую арт-группу «Провмыза» — не каких-то новичков, а прямо-таки арт-тяжеловесов российского современного искусства, участников Венецианской биеннале, чьи работы в собраниях Центра Помпиду и Пушкинского музея. Они тоже в вашем пуле?
Георгий: Да, к счастью, в каждом городе можно найти значимых титулованных художников. И мы счастливы представлять Галину Мызникову и Сергея Проворова (название «Провмыза» составлено из их фамилий). За тридцать лет они перепробовали самые разные медиа — видеоарт, перформанс, даже оперу. Мы долго обсуждали наш проект и остановились на фотографии: показали их эпические фотополотна «Сколько ягод — столько и женщин» и «Весь мир вверх тормашками».
Елена: Дуэт «Провмыза» — настоящие интеллектуалы, я мало знаю людей, обладающих такими же познаниями в области искусства. Весной 2025-го в Петербурге мы устроили совместную с галереей MYTH персональную выставку Provmyza Gerund, куда художники привезли три свои видеоработы и новые экспериментальные графические полотна «Ювенильное море» и «Плащаница».
В Нижнем Новгороде современное искусство сегодня показывают и в «Арсенале» — филиале Пушкинского музея, и в филигранно руинированной галерее Futuro, и в молодежно-тусовочном «Терминале А», и в студии «Тихая». Как вы взаимодействуете?
Елена: У нас в городе довольно дружное сообщество галеристов, мы все хорошо общаемся, ходим друг к другу в гости и сотрудничаем. Например, несколько лет назад резидент студии «Тихая» Андрей Оленев показывал у нас свою персональную выставку «Смена декораций». А с галереей Futuro у нас уже были совместные проекты: руинированный особняк XIX века как нельзя лучше подходит для экспериментов.
Тренд последнего времени — региональные галереи открывают свои филиалы в столице. Вы ему следуете?
Елена: У нас нет задачи выстроить полноценную арт-институцию в Москве, но есть план открыть там мастерскую и периодически устраивать посещения студии для коллекционеров и профессионалов арт-бизнеса.
Георгий: Мы расширяем свое присутствие и в Нижнем Новгороде. Прямо сейчас реставрируем здание XIX века на Зеленском съезде: места там как минимум в два раза больше, чем у нас на Октябрьской. Соответственно, вариантов, чем его заполнить, множество — экспозиционная площадка, хранилище, офис, магазин с мерчем, кофейня и фронтальная витрина, в которой можно делать самостоятельные выставки. Так что планов на будущее хватает.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
