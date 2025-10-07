Галеристы Георгий Смирнов и Елена Тальянская: «Если решил заняться современным искусством, надо отбросить все предубеждения и начать думать по-другому»

Более подходящую локацию для проекта, связанного с современным искусством, чем у вас, придумать сложно: как «Галерея 9Б» оказалась на Октябрьской — в сквере главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода, где круглый год тусуются модные зумеры, проходят фестивали и торгуют антиквары?

Георгий: Когда мы девять лет назад покупали небольшое здание из комплекса построек особняка Косарева, всё вокруг было очень запущено, никаких ресторанов и кофеен еще не существовало. Мы с Еленой занимались предпринимательством, но тогда у нас не было четкого понимания, что с этим приобретением делать.

Зачем покупали?

Елена: Это же центр города! Мы исходили из того, что со временем место будет благоустроено. Нижний Новгород уже тогда стремительно развивался и обновлялся. А идея открыть галерею родилась спонтанно.

Георгий: По соседству известный нижегородский ресторатор Сергей Уханов открывал бургерную и искал место для своего нового проекта — итальянской пиццерии. В итоге мы отреставрировали первый этаж с учетом того, что там будет его ресторан, а два верхних этажа оказались невостребованными. Мы долго думали, что там можно организовать, и остановились на идее арт-пространства.

Елена: Сергей Уханов тогда только вернулся впечатленный с московской ярмарки искусства Cosmoscow, где представлял свой проект Иван Горшков — его назвали художником года. Вот бы к открытию ресторана устроить в Нижнем выставку! Нам эта мысль понравилась, мы предоставили свое помещение для картин Горшкова, а во дворе установили его инсталляцию «Крем-брюле» — она действительно чем-то напоминала подтаявшее мороженое в гигантской креманке. Это был наш первый художественный проект. И нам так понравилось! Мы реально открыли для себя новый мир и с этого момента начали работать по принципу «живи и учись»: активно ходили по галереям Москвы и Петербурга — знакомились, смотрели, впитывали.

В мире совриска у вас нашлись свои сталкеры?

Георгий: Проводником для нас стал Сергей Попов, владелец pop/off/art, одной из старейших галерей страны, автор многих печатных изданий, куратор и лектор. Мы сотрудничали с Ruarts (это и галерея, и фонд с огромной коллекцией неофициального советского искусства и российского ­совриска): представляли на своей площадке персональные выставки важнейших художников уличной волны — Марата Морика и Дмитрия Аске, Алексея Луки.

Вы показывали и важные локальные художественные группы — команды Bomse и «Той», устраивали групповые выставки нижегородского уличного фестиваля «Место». Почему вы выбрали фокусом именно стрит-арт?

Елена: Если решил заняться современным искусством, надо отбросить все ­предубеждения и начать думать по-другому. В представлении обывателя художник — это тот, кто рисует красками на холсте, но ведь спектр художественных практик намного шире. Интересно наблюдать за теми, кто думает и работает совсем в ином ключе, иногда очень неожиданном.

Мне нравится, что ребята, которые занимаются стрит-артом, как правило, проходят в своем развитии бунтарскую стадию бомбинга, рисуют порой в запрещенных местах под покровом темноты — для этого нужна определенная смелость.

Георгий: В какой-то момент Нижний приобрел репутацию столицы российского стрит-арта, появились тематические фестивали, самый громкий — «Место» — собирал полторы сотни художников из России и со всего мира. Несколько событий фестиваля проводились во дворе нашей «Галереи 9Б», и мы подружились с организатором Никитой Nomerz (его работы, кстати, можно увидеть в авторитетном петербургском «Стрит-арт хранении»). Он-то и познакомил нас с уличными художниками.