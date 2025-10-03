НГХМ открывает выставку о шифрах и символах в искусстве

Этот проект – результат большого исследования НГХМ с крупнейшими музеями России, галереями и коллекционерами. Среди работ (от 17 века до наших дней!) – картины, графика, скульптуры, арт-объекты и декоративно-прикладное искусство признанных мастеров прошлого (например, Яна и Питера Брейгелей, Давида Тенирса, Николаса Пикеноя, Яна ван Кесселя) и современных российских художников (из нижегородцев – Артём Филатов, Всеволод Абазов, Владимир Чернышёв, Алексей Старков). Произведения объединяют зашифрованные в них послания через символы, считываемые современниками.
Сабина Мельник, искусствовед, заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ: «В большинстве случаев аллегория – это художественный прием, но в то же время вынужденная мера. Потому что изобразить абстрактные понятия, такие как ярость или коварство, можно только через конкретные образы. На протяжении более чем 1000 лет своего существования сложилась целая символико-аллегорическая система. Речь о конкретных образах (живых персонажах или неодушевленных предметах), за которыми исторически закрепился символический, легко читаемый смысл. Например, некоторые животные могли олицетворять человеческие достоинства или слабости: собака – верность, лев – силу и отвагу, павлин – хвастовство. Плывущий по морю корабль символизировал надежду или чей-либо жизненный путь, судьбу».
В одном из 7 разделов выставки («Пороки») покажут скульптуру Всеволода Абазова «Пятки сверкающие». Ступни, украшенные стразами, можно воспринять как образ «ахиллесовой пяты» современности, израненной в погоне за внешним лоском.
«Арт-объекты петербургского художника Антона Власова, идентичные привычным товарам на полках супермаркетов, провоцируют базовые рефлексы и дают человеку ложное ощущение стабильности и гармонии. Парадоксально противопоставленный исходной натуре – хлебу – материал – нержавеющая сталь, а также, нарочито искусственный цвет бургеров, заключает в себе своеобразную сатиру на общество, живущее инстинктами. Эта работа перекликается с картиной Яна Брейгеля II «Аллегория вкуса» (1640-е), в которой автор также сатирически обличает своих современников, упрекая их в грехах похоти, невоздержанности и чревоугодия. Общество потребления критикует и Эрвин Вурм – очень популярный австрийский современный художник, но его практически нет в России. Чудом нашли его работу у одного московского частного коллекционера. Его арт-объект называется «Misconceivable» – макет яхты, будто бы тающей или расплавляющейся на Солнце, как и надежды на потребительское счастье».
Когда: с 4 октября 2025 года до 18 января 2026 года
Где: НГХМ | ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО, Верхневолжская набережная, 3
12+
Комментарии (0)