НГХМ открывает выставку о шифрах и символах в искусстве

«Арт-объекты петербургского художника Антона Власова, идентичные привычным товарам на полках супермаркетов, провоцируют базовые рефлексы и дают человеку ложное ощущение стабильности и гармонии. Парадоксально противопоставленный исходной натуре – хлебу – материал – нержавеющая сталь, а также, нарочито искусственный цвет бургеров, заключает в себе своеобразную сатиру на общество, живущее инстинктами. Эта работа перекликается с картиной Яна Брейгеля II «Аллегория вкуса» (1640-е), в которой автор также сатирически обличает своих современников, упрекая их в грехах похоти, невоздержанности и чревоугодия. Общество потребления критикует и Эрвин Вурм – очень популярный австрийский современный художник, но его практически нет в России. Чудом нашли его работу у одного московского частного коллекционера. Его арт-объект называется «Misconceivable» – макет яхты, будто бы тающей или расплавляющейся на Солнце, как и надежды на потребительское счастье».