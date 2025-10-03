В Арзамасе пройдет первая ярмарка современного искусства от команды нижегородской Школы дизайна ВШЭ в коллаборации с союзом дизайнеров России

Это проект (анонсированы также мастер-классы, открытые дискуссии, перформансы и лекции) – начало арт-пути здания, которое скоро станет выставочным корпусом арзамасской детской художественной школы имени Ступина.

Алексей Пузанов, арт-директор проекта и куратор Школы дизайна: Мы хотим максимально сохранить аутентичность пространства спортзала, поэтому создаем мобильные стенды, на которых будут размещаться работы, а также использовать школьные парты для создания нужной атмосферы.

Среди участников ярмарки – междисциплинарная художница и молодой исследователь культурной синкретичности Оля Солодова, выксунское дизайн-агентство IKSA.AGENCY (делают футболки, сумки и плакаты, которые могут «поддержать, рассмешить, заставить остановиться и задуматься»), любитель сказочной хтони/«российского экзистенциализма» с сибирским флером Константин Белоусов. А еще увидим большой стенд студентов Вышки!

От худсовета: Работы, представленные на ярмарке, поражают разнообразием техник и концепций. Одни авторы уверенно работают с цветом и фактурой, создавая плотные эмоциональные поля, другие ищут минималистичные формы, за которыми скрываются глубокие идеи и размышления о границах реальности. Особенно ценен азарт художников в их смелости экспериментировать с материалами и языком искусства, превращая риск в источник вдохновения. В ряде произведений звучит зрелое высказывание о социальных и культурных проблемах, а молодые авторы демонстрируют не только свежесть взгляда, но и перспективу формирования собственного художественного стиля. Экспозиция дышит энергией, искренностью и поиском, а главное – открывает новые имена, которые, без сомнения, будут формировать культурный ландшафт будущего.

Когда: с 9 по 12 октября

Где: Арзамас, Калинина, 13А

12+