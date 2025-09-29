В Пакгаузах открылась фотовыставка Алика Якубовича о закулисной жизни Театра оперы и балета

Около полугода культовый стрит-фотограф и лауреат нашей премии «ТОП50» провел в танцевальных классах и коридорах, на сцене и репетициях (премьерных «Сказок Гофмана», «Кармен», «Лебединого озера»!) Нижегородского театра оперы и балета, которому 24 октября исполнится 90 (!) лет.
В день рождения театра на Белинке, в его фойе, Алик откроет вторую часть новой выставки, которая, по признанию фотографа, стала для него самым любимым проектом за последнее время:
Алик Якубович
Фотограф
Я не мог остановиться. Меня было не выгнать из танцкласса, из-за кулис. Хотелось снимать и снимать каждый день. Я окунулся в атмосферу красоты и полета, увидел колоссальный труд; как меняется частота актерских состояний во время работы и как они «раздают» ее целому залу.
Я наблюдал, как зрители смотрят глубоко в себя или выше, и это было чудом. Я видел солистов, парящих, чувствующих; пластику дирижеров с их геометрией жестов; волшебство созидания искусства, музыки... Это был портал в чистом виде, соединение высоты с глубиной и невероятной внутренней духовной работой. В итоге я снимал уже не просто театр, а ту же улицу, ту же экстремальную ситуацию, жизнь на пределе.
Когда: c 25 cентября по 15 января
Где: Стрелка, 21Ж
16+
Комментарии (0)