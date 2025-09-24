Алексей Старков: «Изучая чужие фотографии, мы изучаем себя»

На мой взгляд, ваша главная точка пересечения с миром моды – использование фотографии как художественного медиа. Для моды фото – это презентация одежды или моделей как объектов желания, а вы с какой целью его используете?

Я работаю с выброшенными или потерянными фотографиями. Когда мы сталкиваемся с ними, ничего не зная о тех, кто на них изображен, то вытаскиваем из увиденного тот контекст, который в нас уже присутствует, анализируем на основании личных ассоциаций – на что из моей жизни это похоже, оцениваем с позиций того, что есть у нас самих – одежда, прическа, признаки времени. И это располагает к объекту, который как бы к нам не относится, а поскольку мы не можем с ним коммуницировать, то основываемся на визуальных образах – и мода в широком смысле слова занимается тем же. Так работает любая арт-медиация: на выставке экскурсовод не просто рассказывает об экспонатах, а обращается к слушателям, их персональному опыту.

Фэшн-дизайнеры часто работают с архивами модных домов, в старых изображениях ищут вдохновение для новой коллекции – вы занимаетесь тем же?

Если человек пришел в модный дом, то уж точно имеет отношение к моде, находится в ее контексте. У меня история более сложная: а почему мы вообще что-то ищем именно в прошлом?

Обычно это воспринимается как эскапизм – когда не устраивает настоящее, то обращаются к прошлому, чтобы вернуться в «золотой век».

Я имел в виду немного другое. Почему дизайнер из Нижнего Новгорода обращается, скажем, к чувашской культуре? Тут может быть целый спектр ответов: начиная от его семейной истории и заканчивая чисто визуальным интересом к другой культуре. На снимки это тоже распространяется. Я ничего не знаю о людях на найденных фотографиях, поэтому воспринимаю их просто как колоритные типажи, культурные клише, из которых рождается целый образ.