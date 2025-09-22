Выставка «Пурпурные рукава» в «Терминале А»

Среди молодых художников, например, Виктория Кошелева и Юлия Вирко. Последней, кстати, принадлежит самая «масштабная» работа экспозиции – Take me home, вдохновленная снимком Максима Дмитриева из серии, посвященной разливу Волги и Оки на Стрелке.

Кристина Романова, куратор выставки: «Наталия не разделяет художников по возрасту или известности. Для нее каждый художник – это звезда. Этот эмоциональный подход к выбору работ помогает создавать уникальную коллекцию, в которой переплетаются работы авторов разных поколений и стилей, но с общими визуальными чертами».

Название выставки отражает ее архитектурное оформление: длинные полосы, напоминающие рукава, соединяют все работы и создают ощущение единства. А еще почти на всех работах так или иначе есть звезды и преобладают синие, фиолетовые, лиловые оттенки.

Наталия Грабарь: «Я всегда интуитивно чувствую, когда работа «моя». Иногда я очень жалею, что продала работу, но она часто ко мне возвращается, что случалось не раз. Отличительная черта новых работ, дополнивших коллекцию в последние годы – яркая и порой эпатажная живопись и, как редкие исключения, объекты: керамическое зеркало Родиона Китаева и один из первых деревянных объектов Команды «ТОЙ». Произведения из текстиля: работы основоположника петербургской «новой волны» Тимура Новикова, а также тканые панно Людмилы Барониной и Ульяны Подкорытовой. Невероятные работы Константина Батынкова, Александры Паперно, увековечившей отмененные созвездия, и Ростана Тавасиева, который на протяжении уже нескольких лет разрабатывает проекты произведений искусства для космического пространства».

Выставка «Пурпурные рукава» проходит в рамках биеннале частных коллекций, в нем участвует около 40 институций и десятки коллекционеров по всей России.

Когда: 19 сентября – 16 ноября

Где: «Терминал А», Красная Слобода, 9А

18+