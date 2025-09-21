здесьбыл Номерз

«Стремление»

Фигуру ловца можно отыскать на обратной стороне ветхого дома на Ковалихинской. Эта работа часть выставочного проекта «Точки», организованного в одном из дворов в центре Нижнего, превратившего его в импровизированную галерею:

«Все объекты серии были объединены общим сюжетом, каждый был пронумерован, и номера указывали на то, в каком порядке нужно «читать» этот рассказ. Сейчас из восьми работ осталась лишь одна».