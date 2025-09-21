здесьбыл Номерз

Рисунки Никиты Номерза легко узнать: часто это лица и фигуры, будто собранные из осколков. Они символизируют стремление человека к обретению целостности, приблизиться к которой позволяют знания, опыт и способность к взаимодействию. Составили вместе со стрит-артистом мини-гид по немногим сохранившимся в Нижнем работам из серии «Части целого», ей посвящена одноименная книга художника, вышедшая в конце августа.
«Стремление»
Фигуру ловца можно отыскать на обратной стороне ветхого дома на Ковалихинской. Эта работа часть выставочного проекта «Точки», организованного в одном из дворов в центре Нижнего, превратившего его в импровизированную галерею:
«Все объекты серии были объединены общим сюжетом, каждый был пронумерован, и номера указывали на то, в каком порядке нужно «читать» этот рассказ. Сейчас из восьми работ осталась лишь одна».
«Ростки»
Еще одна работа из цикла «Части целого» расположена в арочном своде руин Куйбышевской водонапорной станции на Черниговской. Она была создана специально для альманаха «Части стен 2» – масштабного исследования российского уличного искусства:
«Это атмосферное пространство превратилось в своеобразный стихийный музей стрит-арта, где можно увидеть десятки произведений местных и приглашенных художников».
«Мотор»
Ради «самой многосоставной» работы художника отправляемся в Сормово, к длинному забору, который стал одним из спотов фестиваля уличного искусства «Место» в 2019 году:
«Забор превратился в своеобразную уличную галерею. Рядом с моей работой были представлены еще 12 произведений в уникальных стилях художников из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Красноярска, Перми и Омска».
