Стенд нижегородской галереи FUTURO признали лучшим на ярмарке современного искусства Cosmoscow 2025!

Работы из его серии SPAS blank выставлялись в 2024-м на ярмарке «1703» в Санкт-Петербурге. Сейчас от цветных панелей в иконописной традиции темперной живописи остался только чистый, освобожденный от образов левкас.

«Белый левкас и дерево – традиционная основа иконописи – связывают проект с материальной культурой сакрального, избегая конфессиональной привязки. Эти работы создают ситуацию, где сакральное угадывается, а не предписывается: вместо поиска конкретных форм духа автор обращается к его невыразимости. Работы не иллюстрируют веру, но создают пространство для медитации и вопрошания».

Когда: с 12 по 14 сентября

Где: «Тимирязев Центр» (Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1).

0+