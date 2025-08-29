Здесьбыл Синий Карандаш

Его надписи легко узнать по фирменному синему шрифту и лаконичной манере осмысливать события и состояния. Составили небольшой маршрут по не самым очевидным, но значимым работам, и попросили автора немного рассказать о них:
«Чёрточки безысходности»
В полузаброшенном дворе Холодного переулка художник диагностирует увядание и распад исторического облика города.
«Здесь спрессовано все реальное устройство старого Нижнего, который не для туристов. И перспектива у этого места примерно одна – доживание в состоянии отчуждения, снос и интересный с точки зрения застройщика проект, подготовленный каким-нибудь «надежным» архитектором».
No one
«Никто» – работа о коллективной анонимности. Арка-палимпсест на главной пешеходной улице Нижнего принимает каждого из бесконечного людского потока. В ней обитают все и одновременно никто.
«В этой арке спят бомжи, курят повара и полицейские, переводят дух цыгане-уборщики Покровки. Когда-то тусовлись скейтеры и граффитчики, пока их окончательно не выдавили с Драмы. От скейтеров в этой арке такая зарисованность. No one. Надпись, сделанная в случайном контуре сердца. Она не принадлежит никому».
Небольшой агрономический сад
В отличие от других работ эта адресована конкретному человеку, создателю настоящего «небольшого агрономического сада», агроному и сотруднику Ботанического сада по имени Евгений. Последние нескольких лет в этой части улицы Пожарского, между отелем и церковью, он высаживает кустарники, деревья и цветы.
«По периметру обоих строений архитекторы запланировали обрезки зеленых зон. Вот в них-то и происходит агрономическая жизнь. Правда, поток туристов с Покровки, ищущий места выпить и одновременно туалет, часто оказывается именно под стенами церкви, и зелень часто ломают, срывают или срезают для продажи. Евгению привет и спасибо за труды!»
Выше
Смысл «Выше» рождается из взаимодействия с холмистым рельефом Нижнего. Надпись расположена так, что ее можно прочесть с разных точек, каждая из которых дает новую перспективу восприятия.
«Выше – только в каком-то смысле про уровень. Везде будет что-то выше. Если отойти от измерительных систем, то выше – это про настрой и нацеленность на новый шаг. Если подойти близко к работе, то можно увидеть, что полностью фраза звучит как: "пре выше этого"».
«Красный Просвещенец» и «Что здесь будет через 1000 лет»
Исторический рефлектор и риторический вопрос на стенах Ашхабадской. Район протоконструктивистских деревянных домов, окруженных садами, был построен для технической интеллигенции в 1920-х. Последние 20 лет «Красный Просвещенец» оставался центром противостояния между строительными компаниями и местными жителями.
«В 2024 году квартал стал пилотным участником программы Комплексного-территориального развития – жители голосовали за будущее квартала, своих домов и за тот тип устройства быта, который им кажется ценнее и ближе. Те, кто хотел продолжить жить в своем доме, вновь отстояли это свое право. И ответили на вопрос, что здесь будет хотя бы в первом приближении».
