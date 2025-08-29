Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

#Здесьбыл Синий Карандаш

Его надписи легко узнать по фирменному синему шрифту и лаконичной манере осмысливать события и состояния. Составили небольшой маршрут по не самым очевидным, но значимым работам, и попросили автора немного рассказать о них:

«Чёрточки безысходности»

В полузаброшенном дворе Холодного переулка художник диагностирует увядание и распад исторического облика города.

«Здесь спрессовано все реальное устройство старого Нижнего, который не для туристов. И перспектива у этого места примерно одна – доживание в состоянии отчуждения, снос и интересный с точки зрения застройщика проект, подготовленный каким-нибудь «надежным» архитектором».

Холодный переулок, 18 А

No one

«Никто» – работа о коллективной анонимности. Арка-палимпсест на главной пешеходной улице Нижнего принимает каждого из бесконечного людского потока. В ней обитают все и одновременно никто.

«В этой арке спят бомжи, курят повара и полицейские, переводят дух цыгане-уборщики Покровки. Когда-то тусовлись скейтеры и граффитчики, пока их окончательно не выдавили с Драмы. От скейтеров в этой арке такая зарисованность. No one. Надпись, сделанная в случайном контуре сердца. Она не принадлежит никому».

Большая Покровская, 11 (Арка)

Небольшой агрономический сад

В отличие от других работ эта адресована конкретному человеку, создателю настоящего «небольшого агрономического сада», агроному и сотруднику Ботанического сада по имени Евгений. Последние нескольких лет в этой части улицы Пожарского, между отелем и церковью, он высаживает кустарники, деревья и цветы.

«По периметру обоих строений архитекторы запланировали обрезки зеленых зон. Вот в них-то и происходит агрономическая жизнь. Правда, поток туристов с Покровки, ищущий места выпить и одновременно туалет, часто оказывается именно под стенами церкви, и зелень часто ломают, срывают или срезают для продажи. Евгению привет и спасибо за труды!»

Пожарского, 10/7 

Выше 

Смысл «Выше» рождается из взаимодействия с холмистым рельефом Нижнего. Надпись расположена так, что ее можно прочесть с разных точек, каждая из которых дает новую перспективу восприятия.

«Выше – только в каком-то смысле про уровень. Везде будет что-то выше. Если отойти от измерительных систем, то выше – это про настрой и нацеленность на новый шаг. Если подойти близко к работе, то можно увидеть, что полностью фраза звучит как: "пре выше этого"».

Ильинская, 1

«Красный Просвещенец» и «Что здесь будет через 1000 лет»

Исторический рефлектор и риторический вопрос на стенах Ашхабадской. Район протоконструктивистских деревянных домов, окруженных садами, был построен для технической интеллигенции в 1920-х. Последние 20 лет «Красный Просвещенец» оставался центром противостояния между строительными компаниями и местными жителями.

«В 2024 году квартал стал пилотным участником программы Комплексного-территориального развития – жители голосовали за будущее квартала, своих домов и за тот тип устройства быта, который им кажется ценнее и ближе. Те, кто хотел продолжить жить в своем доме, вновь отстояли это свое право. И ответили на вопрос, что здесь будет хотя бы в первом приближении». 

Ашхабадская, 15
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: