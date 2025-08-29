Здесьбыл Синий Карандаш

No one

«Никто» – работа о коллективной анонимности. Арка-палимпсест на главной пешеходной улице Нижнего принимает каждого из бесконечного людского потока. В ней обитают все и одновременно никто.

«В этой арке спят бомжи, курят повара и полицейские, переводят дух цыгане-уборщики Покровки. Когда-то тусовлись скейтеры и граффитчики, пока их окончательно не выдавили с Драмы. От скейтеров в этой арке такая зарисованность. No one. Надпись, сделанная в случайном контуре сердца. Она не принадлежит никому».