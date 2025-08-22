«Овраг», «Слои исчезновения» и «Завтра будет поздно»: новые уличные работы Международной экобиеннале

Отправились на вернисаж уличной выставки Международной экобиеннале подышать, так сказать, воздухом искусства. Работы проекта «Воздух» (всего будет 7 муралов!) разбросаны по городу, но объединены общей темой отношения человека и природы.
Облака одноименного экспозиции мурала Кирилла Ашастина (Ashesteen) (фасад дома №11В по улице Короленко) транслируют предостережения о хрупкости экобаланса, промышленных угрозах, но и дают надежду на лучшее.
«Слои исчезновения» Константина 'ZMOGK' Данилова (Московское шоссе, 11Б) – про разрушение биоразнообразия: насыщенный красками слой (символизирует богатство живой природы), серые пустоты и фактура неокрашенного бетона (ищем человеческий профиль).
Дима Retro разместил во всю стену красочное предупреждение «Завтра будет поздно» в парке им. Свердлова (прямо за детской площадкой).
Торжественно открылся мурал Максима Има «Овраг» (Почаинская, 17), связанный с легендой о тайном подземном ходе, который вел из башни кремля к реке Почайне (а изначально автор хотел нарисовать цветок, стекающий в воду!).
Полина Могилина
искусствовед, куратор «Воздуха»
Уличное искусство традиционно существует вне стен галерей, музеев и других закрытых пространств, что позволяет общаться со зрителем без посредников. Этот вид искусства связан с ландшафтом, архитектурой, темпом и пульсацией жизни города. Фестиваль пройдет, а муралы останутся частью Нижнего. На сегодняшний день открыто 4 работы, еще три объекта появятся в течение месяца.
0+
Международная Биеннале экологического искусства проходит в Нижнем с 17 апреля по 20 ноября в Арсенале («Земное/Планетарное», «Мечты о доме»), НГХМ, пространстве ЦЕХ *, Академии «Маяк», зданиях Мытного рынка и гостиницы Ермолаевых («Кожа Земли»).
