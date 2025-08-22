Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

«Овраг», «Слои исчезновения» и «Завтра будет поздно»: новые уличные работы Международной экобиеннале

Отправились на вернисаж уличной выставки Международной экобиеннале подышать, так сказать, воздухом искусства. Работы проекта «Воздух» (всего будет 7 муралов!) разбросаны по городу, но объединены общей темой отношения человека и природы.

Облака одноименного экспозиции мурала Кирилла Ашастина (Ashesteen) (фасад дома №11В по улице Короленко) транслируют предостережения о хрупкости экобаланса, промышленных угрозах, но и дают надежду на лучшее.
«Слои исчезновения» Константина 'ZMOGK' Данилова (Московское шоссе, 11Б) – про разрушение биоразнообразия: насыщенный красками слой (символизирует богатство живой природы), серые пустоты и фактура неокрашенного бетона (ищем человеческий профиль).
Дима Retro разместил во всю стену красочное предупреждение «Завтра будет поздно» в парке им. Свердлова (прямо за детской площадкой).
Торжественно открылся мурал Максима Има «Овраг» (Почаинская, 17), связанный с легендой о тайном подземном ходе, который вел из башни кремля к реке Почайне (а изначально автор хотел нарисовать цветок, стекающий в воду!).

Наталия Бочарова, Евгений Кудельников, Илона Лапшина

Наталия Бочарова, Евгений Кудельников, Илона Лапшина

Екатерина Чудакова

Екатерина Чудакова

Олег Беркович

Олег Беркович

Андрей Тубольцев

Андрей Тубольцев

Анна Нистартова

Анна Нистартова

Максим Им

Максим Им

Анжела Кулагина и Михаил Маслов

Анжела Кулагина и Михаил Маслов

Сабина Гаджиева

Сабина Гаджиева

Полина Могилина

искусствовед, куратор «Воздуха»

Уличное искусство традиционно существует вне стен галерей, музеев и других закрытых пространств, что позволяет общаться со зрителем без посредников. Этот вид искусства связан с ландшафтом, архитектурой, темпом и пульсацией жизни города. Фестиваль пройдет, а муралы останутся частью Нижнего. На сегодняшний день открыто 4 работы, еще три объекта появятся в течение месяца.

0+

Международная Биеннале экологического искусства проходит в Нижнем с 17 апреля по 20 ноября в Арсенале («Земное/Планетарное», «Мечты о доме»), НГХМ, пространстве ЦЕХ *, Академии «Маяк», зданиях Мытного рынка и гостиницы Ермолаевых («Кожа Земли»).

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: