«Овраг», «Слои исчезновения» и «Завтра будет поздно»: новые уличные работы Международной экобиеннале

Облака одноименного экспозиции мурала Кирилла Ашастина (Ashesteen) (фасад дома №11В по улице Короленко) транслируют предостережения о хрупкости экобаланса, промышленных угрозах, но и дают надежду на лучшее.

«Слои исчезновения» Константина 'ZMOGK' Данилова (Московское шоссе, 11Б) – про разрушение биоразнообразия: насыщенный красками слой (символизирует богатство живой природы), серые пустоты и фактура неокрашенного бетона (ищем человеческий профиль).

Дима Retro разместил во всю стену красочное предупреждение «Завтра будет поздно» в парке им. Свердлова (прямо за детской площадкой).

Торжественно открылся мурал Максима Има «Овраг» (Почаинская, 17), связанный с легендой о тайном подземном ходе, который вел из башни кремля к реке Почайне (а изначально автор хотел нарисовать цветок, стекающий в воду!).