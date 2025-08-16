Про запас: где и как в НГХМ картины «отдыхают» от выставок

Так, в собрание западноевропейского искусства НГХМ входят около 300 полотен, из них около 50 нуждаются в восстановлении.

Сейчас, например, реставраторы работают над картиной фламандского мастера Даниэля ван Хейля (1604-1664) «Осада Города», некогда принадлежавшей нижегородской ветви знатного рода Шереметевых. А недавно после длительного пребывания в фонде в экспозицию вернулась картина Питера Неффса Младшего «Интерьер храма»:

Сабина Мельник, заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ: «Наряду с работой Питера Неффса Младшего, в фонде музея хранятся другие произведения старых фламандских и голландских мастеров, реставрация и научное исследование которых продолжается. Картины с изображениями храмовых интерьеров пользовались у состоятельных заказчиков большим спросом. Они предназначались, в основном, для украшения домашних кабинетов. Назначение определило скромный камерный формат этих произведений.

Будучи признанным мастером интерьерной живописи, Питер Неффс Младший часто писал знаменитый Антверпенский собор. Элементы готической архитектуры этого величественного храма можно видеть на картине из собрания Нижегородского художественного музея. Мастер показал церковь не только как дом молитвы, но и как место общения, изобразив в пространстве собора людей разных сословий: священников, нарядных кавалеров и дам и даже шаловливых детей. Фигуры стаффажа, задают определенный масштаб, подчеркивая величие и роскошь католического храма с его устремленными к небесам стрельчатыми арками».