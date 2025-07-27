Институт исследования стрит-арта представит путеводитель по уличному искусству Нижнего

Для иллюстрации использовали в том числе снимки «НН.Собака.ru»! Инсайдное: в конце книги можно найти QR-коды на допматериалы про стрит-арт, а тираж лимтированный – всего 2 тысячи экземпляров.

От авторов: «Стрит-арт называют кожей города. Это очень точное определение, потому что по рисункам на стенах можно многое узнать о том, что происходит в тех городах, где живет стрит-арт. Свежие слои постоянно сменяют друг друга. Если раньше уличные рисунки в Нижнем могли висеть годами или даже десятилетиями, то с недавних пор город стал активно обновляться, а рисунки закрашиваться. Мы решили заключить в этой книге, как в капсуле, атмосферу и работы, которые были созданы или еще сохранились на стенах в 2024-2025 годах».

Когда: 30 июля в 19:00

Где: Тerminal A, Красная Слобода, 9

18+