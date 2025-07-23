Мадонна, Николь Кидман, Рианна: в Нижнем открылась выставка первого российского фотографа Каннского фестиваля

Персональная экспозиция нижегородского фотограф Дениса Макаренко включает 26 снимков (по числу лет, которые он снимает звезд) с красных дорожек главных кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского, ММКФ. Среди наиболее известных его работ – фото Николь Кидман, Анджелины Джоли, Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро.
В одном из интервью Денис рассказывает, что больше всего любит снимать на Берлинале (потому что «самый демократичный» из киносмотров) и считает, что правильный свет может омолодить любого. А на наш вопрос о специфике съемки звезд отвечает так: «Важно понимать, что звёзды – это тоже люди, которые могут испытывать волнение. Нужно уметь поймать момент, когда они естественны и искренни. Также важно знать правила этикета и границы, которые нельзя переступать».
Где: JOLIE, Большая Покровская, 57
Когда: до 31 июля
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