Мадонна, Николь Кидман, Рианна: в Нижнем открылась выставка первого российского фотографа Каннского фестиваля

В одном из интервью Денис рассказывает, что больше всего любит снимать на Берлинале (потому что «самый демократичный» из киносмотров) и считает, что правильный свет может омолодить любого. А на наш вопрос о специфике съемки звезд отвечает так: «Важно понимать, что звёзды – это тоже люди, которые могут испытывать волнение. Нужно уметь поймать момент, когда они естественны и искренни. Также важно знать правила этикета и границы, которые нельзя переступать».