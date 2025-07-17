Катя Рыблова: «Теперь у меня есть смелость рассказывать»

Катя видит сны, в которых уживаются драма, хоррор и фэнтези, объемные и, конечно, цветные. Может, все из-за архитектурного образования, может, дело в Брэдбери, которым зачитывалась в детстве (у каждого рассказа есть цвет и вкус!). Сейчас художница-синестет «в красном периоде», посвятила ему первое из будущей серии видеоэссе, погружающее зрителя в историю смелости и преодоления, – уникальная работа, вдохновленная Дереком Джарменом и его Blue, впервые была показана на масштабной выставке «Каскад (не)сбывшихся желаний» в Санкт-Петербурге. Ниже: про единственно возможный цвет в одежде, о том, почему из живописцев разве что Рерих и, собственно, о синестезии, если честно, так себе суперспособности для нормальной жизни.
Мне кажется, синестезия была со мной всю жизнь, но раньше я не знала, как это все объяснить. Думала, просто такая вот я творческая. Только в осознанном возрасте я узнала об этом явлении. В детстве сильные эмоции в моем восприятии приобретали какие-то оттенки, могли подключаться запахи, текстуры, в целом возникала некая атмосфера восприятия. И все это смешивалось. У меня нет галлюцинаций, видений или какого-то фильтра, через который я смотрю. Это внутреннее, только внутри меня. Например, какое-то важное место может иметь для меня цвет. Или предвкушение поездки, обычно оно, кстати, окрашено в теплый желтый. Я очень сильно переживаю разные эмоции, считываю, как люди себя чувствуют, и перекладываю чужие чувства на себя. И это все вместе делает меня восприимчивой вообще ко всему, что в мире происходит. Наверное, для художника это классно, а для обычной жизни не очень удобно. (Смеется.)
Недавно на выставке в Питере я показывала видеоэссе «Красный». Это видеоинсталляция: красный фон, который погружает зрителя в мою историю и пространство цвета. Мне кажется, это очень чувственный, сильный по степени воздействия на наблюдателя формат. Представьте, экран в темном помещении, который заливает все вокруг красным, и мой голос, моя история. Обычно это сильно попадает в людей. Я хочу сделать серию таких видеоэссе, в ней каждому цвету будет соответствовать своя история.
У меня были целые периоды в жизни, которые я могу обозначить конкретным цветом. Был зеленый год, синий, белый. И вот сейчас я в красном периоде, и это означает, что теперь у меня есть смелость рассказывать. Но я очень долго к этому подбиралась, долго прислушивалась к себе. Видеоэссе «Красный» – история про сложный период жизни, когда я была в депрессии и потом из нее выходила вместе с психологом. Это своего рода рефлексия, способ сказать, что я это прошла, и я из этого сейчас уже выхожу. Сейчас это цвет моей жизни – и в быту, и в искусстве.
Одежда у меня почти вся черная. Думаю, что это еще и из-за профдеформации, с архитектурных времен. Я же училась на архитектора, а потом работала архитектором. А в этой среде черный привечают. В детстве тебя одевают родители, и ты никак этим не управляешь. Помню, как плохо мне было от всей этой разноцветной одежды. Черный дает определенную стабильность и спокойствие. Чтобы я могла вовне проецировать все свои идеи, не отвлекаясь на себя и свой внешний вид.
Мне снятся очень яркие сны! Там каждый раз невообразимые, очень синематографические истории. У меня своя вселенная во сне, со своими локациями, развивающимися сюжетами. В основном это какая-то очень крутая активная архитектура. И плюс мои чувственные переживания, перенесенные из жизни. Драма, хоррор, фэнтези – все вместе. Мне кажется, увлеченность Брэдбери тоже на сюжетность снов повлияла, у него в рассказе всего на 10 страниц возникают невероятные вселенные, в детстве я их очень много перечитала. Некоторые не только со своим цветом, но даже вкусом.
Не скажу, что меня вдохновляет живопись. За исключением, может быть, Рериха, у него совершенно невероятные многослойные пейзажи. Вообще мне больше близки художники, которые работают с нестандартными медиумами. Например, Джеймс Таррелл, который провел сотни экспериментов с цветом, светом, пространством. Или Дерек Джармен, американский писатель, режиссер, он, например, снял фильм Blue, и он в том числе меня вдохновил на мое видеоэссе, это очень похожий формат, про чистый цвет и историю, которую хочет рассказать автор.
В моей практике очень важен постэффект. Я не сразу поняла, что цвет может быть формой коммуникации с людьми. Моя самая первая выставка «Я вижу цвет» в Нижполиграфе была для меня шагом к открытости, я впервые делилась тем, как я вижу мир. И у меня был профессиональный страх, что люди скажут: какая-то ерунда, да так вообще никто не чувствует. А потом ко мне подходили люди, которые говорили: а я вот этот цвет понимаю так, а мне вот это очень отзывается, это все как будто про меня. Или, например, подошла женщина старшего возраста, она прошла через всю выставку, а после со слезами на глазах сказала: мне все откликнулось, я все поняла. И это было вау! То есть искусство способно вот так влиять на человека, в чем-то помогать ему даже, раскрывать и объяснять самому себе свои чувства.
Фотографии к материалу сделаны в «Квартале 1833», расположенном между улицей Горького, Гранитным переулком и парком имени Кулибина. За последние восемь лет из 11 сохранившихся зданий (изначально было 18) снесено пять. Это старейший квартал деревянных усадеб в Нижнем – с начала XIX века его границы практически не изменились. Одна из главных достопримечательностей квартала – дом сестер Невзоровых (ул. Максима Горького, 127), где, по свидетельствам современников, на конспиративных собраниях выступал В. Ленин. В 2021 году часть квартала благоустроили по концепции ИРГСНО. Катя Рыблова была одним из авторов проекта: «Проект быстрый и смелый, поэтому его особенно люблю! И, конечно, за эксперименты с цветом и моноцветными заливками пространства – в желтый, красный, синий и зеленый. Это сильно перекликается с моими работами сейчас как художника».
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Вера Яковлева
Стиль: Алина Семяшкина
Макияж и волосы: Юлия Анисимова
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