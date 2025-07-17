Катя Рыблова: «Теперь у меня есть смелость рассказывать»

Мне кажется, синестезия была со мной всю жизнь, но раньше я не знала, как это все объяснить. Думала, просто такая вот я творческая. Только в осознанном возрасте я узнала об этом явлении. В детстве сильные эмоции в моем восприятии приобретали какие-то оттенки, могли подключаться запахи, текстуры, в целом возникала некая атмосфера восприятия. И все это смешивалось. У меня нет галлюцинаций, видений или какого-то фильтра, через который я смотрю. Это внутреннее, только внутри меня. Например, какое-то важное место может иметь для меня цвет. Или предвкушение поездки, обычно оно, кстати, окрашено в теплый желтый. Я очень сильно переживаю разные эмоции, считываю, как люди себя чувствуют, и перекладываю чужие чувства на себя. И это все вместе делает меня восприимчивой вообще ко всему, что в мире происходит. Наверное, для художника это классно, а для обычной жизни не очень удобно. (Смеется.)

Недавно на выставке в Питере я показывала видеоэссе «Красный». Это видеоинсталляция: красный фон, который погружает зрителя в мою историю и пространство цвета. Мне кажется, это очень чувственный, сильный по степени воздействия на наблюдателя формат. Представьте, экран в темном помещении, который заливает все вокруг красным, и мой голос, моя история. Обычно это сильно попадает в людей. Я хочу сделать серию таких видеоэссе, в ней каждому цвету будет соответствовать своя история.

У меня были целые периоды в жизни, которые я могу обозначить конкретным цветом. Был зеленый год, синий, белый. И вот сейчас я в красном периоде, и это означает, что теперь у меня есть смелость рассказывать. Но я очень долго к этому подбиралась, долго прислушивалась к себе. Видеоэссе «Красный» – история про сложный период жизни, когда я была в депрессии и потом из нее выходила вместе с психологом. Это своего рода рефлексия, способ сказать, что я это прошла, и я из этого сейчас уже выхожу. Сейчас это цвет моей жизни – и в быту, и в искусстве.