Институт исследования стрит-арта выпускает 768-страничный путеводитель по уличному искусству Нижнего

Исследователь российского уличного и народного искусства

К созданию этой книги нас подтолкнули те большие городские перемены, которые происходят в последние несколько лет. Город преобразился, заборы и заброшки снесены, а стены стали регулярно закрашивать. Мы решили собрать уличные работы, которые все еще можно было встретить на улицах или которые были сделаны в 2024 и в начале этого года. Для стрит-арта временность и даже сиюминутность – факторы естественные, поэтому мы хотели зафиксировать то, что происходит прямо сейчас.



Ситуация с нашим городским искусством сильно изменилась со времен расцвета в середине 2010-х: появились новые художники, старые отошли на второй план или перестали рисовать на улицах. Недавно даже была публичная дискуссия на тему, жив ли вообще стрит-арт в Нижнем. А когда мы начали работать над книгой, то некоторые восклицали: «Неужто наберется 365 работ?». Поверьте, работ в городе гораздо больше, и нам пришлось помучиться с выбором. Мы обратились ко всем активным авторам, прошерстили множество архивов, чтобы представить в книге актуальную ситуацию. Так, в последнее время на стенах появилось очень много анонимных текстов, чего раньше не было. Это настоящий современный фольклор, который отражает мысли и чаяния наших современников. Работать с таким материалом огромная радость.



Еще созданием этой книги мы хотели бы выразить благодарность всем людям, которые рисуют и пишут на улицах, делая нашу повседневную жизнь интереснее и разнообразнее. А также всем, кто любит нижегородский стрит-арт, потому что без поддержки нижегородцев, исследователей, фотографов, гостей города, этот феномен не смог бы жить так долго.